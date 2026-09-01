Azcón, sobre la criba a los centros de datos: "Es una amenaza muy seria como nunca la había tenido la economía de Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la nueva regulación con la que pretende hacer una criba masiva de los centros de datos que buscan instalarse en España, y en especial en Aragón, que ha captado más milmillonarias inversiones que proyectan una treintena de estos complejos tecnológicos en la comunidad. "Esos proyectos", ha dicho Azcón, "van a cambiar la economía de nuestra comunidad, y después del esfuerzo que ha hecho esta autonomía y la sociedad aragonesa por atraerlos, nos encontramos no solo con palos en las ruedas, sino un bloqueo".

El líder del Ejecutivo aragonés ha calificado la propuesta de real decreto de los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía de "una amenaza muy seria como nunca la había tenido la economía de Aragón", ratificando que el Pignatelli remitirá un paquete de alegaciones antes del viernes para tratar de salvar los proyectos que se verían afectados por las limitaciones normativas. Los nuevos requisitos del Gobierno central exigen, entre otras cuestiones, cubrir con energías renovables un 80% del gasto eléctrico de cada centros de datos, con la exigencia de que los parques de generación entren en servicio, como mucho, 18 meses antes que el comienzo de las operaciones del complejo tecnológico, lo que dificultará que los aerogeneradores y placas que ya funcionan en la comunidad puedan prestar servicio para esta industria.

Azcón ha querido llamar la atención sobre el hecho de que el Gobierno de España "está impulsando centros de datos y una gigafactoría (de Inteligencia Artificial) en Tarragona, pero trata de boicotear los proyectos de Aragón". "Una vez más, van a tener que explicarlo. Es inexplicable", ha criticado el presidente aragonés, asegurando que, de salir adelante la regulación, Aragón perderá "miles de puestos de trabajo estables, cualificados y bien remunerados" que llegarán con estas inversiones.

La regulación de los centros de datos es el gran tema del inicio de curso económico, dado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de real decreto, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, cuyos detalles se conocieron en la noche del miércoles. El plazo de alegaciones tan solo se extiende hasta el jueves, y de ahí la premura que se han dado tanto la patronal del sector, que aglutina los intereses de las grandes tecnológicas, multinacionales y fondos de inversión que quieren desembarcar en España, como los gobiernos autonómicos para mostrar su oposición.

La regulación coincide con una gran feria tecnológica en Santander, organizado por Ametic, donde las grandes tecnológicas se dan cita con el monotema de la semana. "Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos: los que son sostenibles, eficientes y soberanos", afirmó este lunes López durante su intervención, asegurando de forma tajante que la regulación "no es una moratoria", una afirmación que muchos en el sector ponen en duda, al entender que es una "moratoria encubierta" de sobrerregulación.