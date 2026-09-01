Azcón lleva al ministerio las alegaciones contra la línea de tren Teruel-Sagunto: "A esa velocidad de paso de burra ni Teruel ni Aragón pueden avanzar"

Una delegación encabezada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y las alcaldesas de Teruel, Zaragoza y Huesca, han trasladado este martes al Ministerio de Transportes un documento con las alegaciones del Ejecutivo autonómico contra el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que deja el tramo entre Teruel y Sagunto "con un recorrido diseñado en el siglo XIX" que deja los 137 kilómetros como la única parte del trazado que no será de altas prestaciones, con varios tramos en los que se circula a 75 kilómetros por hora.

"A esa velocidad de paso de burra ni Teruel ni Aragón pueden avanzar", ha denunciado Azcón, que ha calificado la propuesta del Ministerio de Transportes de "injusta, inconsistente y carente de sentido", razón por la que han presentado las citadas alegaciones para intentar cambiar la base sobre la que se construirá el futuro corredor que enlazará los puertos del Levante con los del norte de España, con paso intermedio por Zaragoza y Pamplona.

Azcón ha advertido de que se puede cometer un "error histórico que se pagará durante décadas", ya que el futuro del tren "estará condenado para los próximos 50, 60 o 70 años". "Lo que el ministerio le propone a Aragón y Teruel es la opción más barata: no se podían gastar menos dinero que el que hay en la propuesta", ha denunciado Azcón, añadiendo que "contrasta mucho con los 1.500 millones de euros del tramo ferroviario que va desde Zaragoza hasta Teruel". También ha aprovechado el dirigente popular para cargar contra las prioridades inversoras del Gobierno cenrtal: "Los Rodalies de Cataluña tampoco son rentables y el Gobierno de España apuesta por ellos".

La Delegación del Gobierno central en Aragón ha emitido un comunicado este martes en el que califica de “incomprensibles” las declaraciones de Azcón, insistiendo en que fue el PP quien "dejó morir" este proyecto y "ahora lo toma por bandera". "Resulta curioso que solo vean el potencial de esta infraestructura ahora. Cuando pudieron, no hicieron nada. Eso es lo que deberían explicar", señalan desde el organismo. WEl compromiso del Gobierno de España con Aragón es incuestionable. La inversión del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Transportes es un 75,6% superior a la del Ejecutivo de Mariano Rajoy", explican desde Delegación, subrayando además que solo la inversión en ferrocarril en Aragón es un 460% mayor que con el PP.

Frente común de las tres capitales de provincia

Las tres alcaldesas de las capitales de provincia aragonesas, Emma Buj, Natalia Chueca y Lorena Orduna, todas ellas del PP, se han expresado en una línea similar al presidente aragonés. Buj ha afirmado que el estudio que pretende aprobar Transportes "está fuera de todo sentido común" y ha destacado que se trata de "una infraestructura de Estado" que "no tiene sentido cortar en 137 kilómetros", mientras que la alcaldesa de Zaragoza ha indicado que el estudio supone "una nueva chapuza del Ministerio de Transportes", ha considerado que es "el momento" de retirar el estudio y ha augurado que, de salir adelante, "sería totalmente discriminatorio con Aragón y por supuesto, con sus capitales".

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Por último, la regidora de Huesca ha señalado que la reivindicación aragonesa es "tremendamente lícita porque los problemas que tiene Teruel, los problemas que tiene Zaragoza, también afectan a Huesca".