Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, acompañará a Garamendi el próximo 9 de septiembre en Ceuta

Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, acompañará el próximo 9 de septiembre a Antonio Garamendi, presidente de CEOE España, durante su visita a Ceuta, donde la organización celebrará la reunión de sus órganos de Gobierno. El encuentor también contará con la asistencia de otros vicepresidentes de CEOE y de los principales responsables territoriales de la organización.

El encuentro servirá para expresar su apoyo, cercanía y compromiso con todos los ciudadanos ceutíes, sus empresas, autónomos, trabajadores e instituciones ante la situación creada por los graves acontecimientos de finales de julio, que atentan contra la soberanía nacional y que comprometen la seguridad, la convivencia de los ciudadanos de Ceuta y el normal desarrollo de la actividad económica en la Ciudad Autónoma.

Entre otros asuntos, se tratará la situación de seguridad y de logística en la Ciudad Autónoma y el necesario apoyo del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la integridad territorial de Ceuta y de Melilla, que es innegociable y que forman parte de España y de la Unión Europea.

Asimismo, se analizará el catálogo de medidas urgentes para la protección del tejido económico y social de Ceuta que la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE). Las medidas propuestas buscan proteger a las empresas y las personas, mantener el empleo y evitar que los costes provocados por una crisis extraordinaria y coyuntural se conviertan en cargas permanentes para el tejido económico y social de Ceuta.

Las propuestas incluyen el establecimiento temporal de moratorias o aplazamientos en obligaciones con la Administración para liberar liquidez y ganar tiempo para la recuperación; ayudas directas para compensar el perjuicio económico provocado por la crisis; facilidades para la reestructuración y refinanciación de deuda que permitan adaptar vencimientos y carga financiera a la nueva situación; o medidas para la protección y el mantenimiento del empleo.