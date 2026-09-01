El calvario de Hero, el famoso perro de un barrio de Zaragoza 'salvado' gracias a la solidaridad: "No sabían si pasaría la noche"

Uno de los protagonistas del barrio zaragozano del Actur lleva varias semanas sin alegrar las calles de la zona. Hero es un husky de nueve años, el cual ha conquistado las redes sociales por su curiosa y divertida costumbre de acercarse a pedir pan a los vecinos durante sus paseos. Este peculiar vecino acumula ya 279.000 seguidores en Instagram, ganándose el corazón ya no solo de los que disfrutan de él en el día a día, sino también de toda Zaragoza.

Los motivos de su ausencia se deben a una serie de problemas de salud, que comenzaron por un hueso de jamón de los que se vende habitualmente en las tiendas de animales cuenta su dueño, Eduardo Munarriz: "Todo empezó en mayo cuando a Hero le di un hueso de jamón que venden en las tiendas de animales y tuvo una obstrucción". Tras esto, comenzó una pesadilla para él que se ha prolongado tres meses, en los que ha hecho todo lo posible para conseguir que Hero saliese adelante. A día de hoy la situación comienza a mejorar, pero el camino para llegar hasta aquí ha estado marcado por el miedo, las pruebas veterinarias, los ingresos y un gasto que ya ha superado los 8.000 euros.

Apenas unos días después, su comportamiento empezó a cambiar. La cantidad de agua que bebía aumentó de manera inesperada y sin un motivo aparente, por lo que Eduardo, decidió llevarlo al veterinario. En las pruebas que le realizaron a Hero, detectaron una infección transmitida por una garrapata cuyo tratamiento antibiótico empeoró sus problemas digestivos y provocó una complicación aún más seria. "El antibiótico fue tan fuerte que le terminó de estropear el estómago. A la hora de comer y beber, toda esa comida o restos de comida convertidos en micropartículas, le iban al pulmón y le terminaron provocando una neumonía por aspiración", relata el dueño.

Este diagnóstico llegó después de semanas de pruebas, en las que durante ese tiempo los veterinarios también encontraron un tumor en el testículo y una infección en una pata, llegando a valorar incluso una posible metástasis. La incertidumbre se convirtió entonces en una constante. Nadie sabía con certeza qué estaba provocando todos aquellos problemas ni si tenían una relación entre sí: "Era un abanico de muchas cosas que podían o no estar relacionadas. Hubo un punto en el que nada parecía claro, por lo que aún le hicieron más pruebas".

El peor momento llegó durante unas vacaciones en Segur de Calafell, donde Hero tuvo que ser llevado de urgencia a una clínica veterinaria y allí recibió una noticia que todavía recuerda con angustia Eduardo. "Allí me dijeron que estaba muy grave. Fue un shock para mí. Fue horrible porque me dijeron que no sabían si iba a pasar la noche", cuenta. Después llegó el traslado a Zaragoza para que Hero ingresase en una clínica de urgencias con pronóstico reservado: "Ha sido un proceso bastante duro al no saber qué es lo que le pasaba. No sabía si iba a seguir adelante, por lo que han sido unas últimas semanas de muchísima incertidumbre".

Para entender la dimensión del golpe basta con escuchar cómo Eduardo habla de Hero: "Es parte de mi familia. Yo vivo solo y él es mi única compañía, es como mi hijo. Es inexplicable la unión y la complicidad que se llega a crear entre la persona y el animal". El husky, además, ha tenido un papel fundamental en su propia vida, llevándolo incluso a cambiar de profesión. "Él me ha cambiado la vida de una manera muy difícil de expresar. Pude dejar mi trabajo y dedicarme a hacer camas para perros, gracias al impulso que me ha dado él. No lo quiero, lo adoro", asegura.

Salvarlo ha tenido un precio que cada vez resultaba más difícil de asumir para su dueño, quien ha tenido que utilizar todos los ahorros acumulados con su marca para poder hacer frente a los gastos. "Desde que empezó todo este proceso con el hueso hasta detectar la garrapata, se me fueron los 4.000 euros", cuenta Eduardo. Con nuevas pruebas y tratamientos por delante, fue cuando tomó la decisión de abrir un crowdfunding a pesar de las dudas previas a crearlo por la exposición pública y las críticas, pero la posibilidad de perder a Hero pesaba mucho más.

"Me costó mucho decidirme a abrirlo. Porque yo sé que al estar expuesto en redes sociales iba a recibir críticas. Y así fue. Pero fue tal minoría que, teniendo el percal que tengo, o que tenía más bien gracias a que ahora la cosa va mejor, era lo que menos me importaba. Yo iba a hacer lo que fuera para salvar a Hero. Y si me tenía que comer críticas, lo iba a hacer", afirma. La respuesta de todos los que conocieron la historia fue inmediata y en apenas unas horas consiguió reunir 8.500 euros y decidió detener las donaciones.

Ahora después de tantas semanas de angustia, por fin aparece una pequeña luz. El tumor que tenía Hero en el testículo resultó ser benigno y los veterinarios han conseguido identificar la bacteria responsable de la infección pulmonar, además, el nuevo antibiótico está funcionando y su evolución empieza a ser positiva. Aun así, todavía necesitará asistir a rehabilitación confirma Eduardo, ya que tras sus ingresos ha sufrido una pérdida de fuerza y de masa muscular en las patas.

Mientras tanto, su dueño lo baja a la calle en un carrito y continúa pendiente de cada uno de sus cuidados: "Lo tengo que bajar con un carrito, porque cuando pierde fuerza en las patas necesito moverme o llevarlo a casa de alguna manera. Está con todos los cuidados y más, como si estuviera entre algodones". Después de meses en los que cada día podía traer una nueva mala noticia, Hero empieza a recuperar terreno, y Eduardo a volver a disfrutar poco a poco de su perro. Todavía les queda camino, pero ahora pueden mirar hacia delante sin el miedo de aquellas semanas y seguir escribiendo esta historia con esperanza.