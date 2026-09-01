Cierra un restaurante del Pirineo oscense que convenció a la Guía Michelín tras solo dos años de vida: "Nos vamos con el corazón lleno"

El pasado domingo, la calle Esperanza de Biescas perdió su restaurante de referencia apenas un año después de haber abierto sus puertas. En una emotiva carta por parte de su personal, 'La Cuchara de Ruba' anunció su punto y final como negocio hostelero en redes sociales, tras una "etapa corta pero intensa" en sus cocinas y con tantas muestras de cariño por parte de todos sus clientes y del equipo pionero del proyecto pirenaico.

La apuesta gastronómica de este restaurante oscense se basaba en la sencillez del producto local, ingredientes que lo elevaban con sus técnicas culinarias y que le llevaron a convencer a la Guía Michelín a incluirles dentro de su mapa gastronómico por la comunidad tanto en 2025 como en 2026.

Entre otros emplatados está el ajoblanco con manzana, el Pani Puri relleno de ensaladilla rusa, las carrilleras al vino tinto o el pollo de corral al chilindrón. Clásicos de la gastronomía española y local. Y otros entrantes más complejos y de diferente estilo como el canelón de marisco, la presa ibérica con salsa teriyaki y su cuidado lomo de trucha de Oliván. Para rematar quedaban siempre sus torrijas con toffe, brownie en sopa de chocolate blanco, crema de queso Rodiquero o tiramisú.

Los platos variaban según la época y el mes del año y se sabe que rondaban los 35 y los 38 euros, con agua y pan incluidos en la oferta, al menos en la de este pasado verano. También cuenta con un menú infantil adicional en carta a precio de 18 euros.

Una sentida despedida

"Nos vamos con el corazón lleno por el trato recibido por parte de vosotros, nuestros clientes, por el cariño que nos habéis dado desde el primer día. A los que empezasteis el proyecto con nosotros y a los que habéis estado hasta el final, gracias por todo, sin vosotros nada hubiera sido posible", expresa el equipo de La Cuchara en esta sentida carta en su perfil de Instagram, en memoria de todos los recuerdos y tardes de trabajo acumuladas estos años atrás.

Sin embargo, no se van tan lejos como muchos se podrán pensar, ya que la Taberna Mil884, en esa misma calle, para seguir dando servicio, aunque sea en otro negocio, a la localidad oscense de Biescas.

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El cierre de La Cuchara de Ruba pone así fin a una etapa breve, pero suficiente para dejar huella en la oferta gastronómica de la comunidad autónoma y ganarse incluso el reconocimiento de la Guía Michelin. La despedida, eso sí, no supone un adiós definitivo a la hostelería local: parte de esa esencia continuará muy cerca, en el número 18 de la calle Esperanza, donde seguirán vinculados al día a día gastronómico del municipio.