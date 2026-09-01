La crisis en Ceuta divide a los partidos en Aragón: la izquierda denuncia el "postureo" y el "uso" de las instituciones

La crisis migratoria desatada en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del mes de julio divide también a la política aragonesa. No habrá una respuesta unánime ni consensuada de los partidos aragoneses a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha convocado concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma este miércoles, 2 de septiembre, a las 20 horas en las puertas de los ayuntamientos de todas las ciudades españolas.

La izquierda denuncia el "postureo" y la "instrumentalización" de la situación por parte del Partido Popular, que ha respaldado la propuesta que parte de la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez del PP. El presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha hecho ya un llamamiento a toda la ciudadanía aragonesa a secundar estas manifestaciones en apoyo al pueblo ceutí y críticas con la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de España.

Los políticos del PP que lideran las principales insituciones aragonesas ya han confirmado su presencia en las convocatorias, desde la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, pasando por las tres alcaldesas populares de las tres capitales de provincia, Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel).

"Quiero llamar a todos los aragoneses a acudir a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta. Por Ceuta, por España y por Aragón", ha dicho Azcón, en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales este martes.

En Aragón, la convocatoria tendrá por tanto un apoyo masivo de los cargos y representantes del PP y está prevista también la asistencia de diputados y concejales de Vox, aunque no ha trascendido todavía si a la concentración asistirá el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ni si lo hará en la cita de Zaragoza en la de Teruel, su ciudad.

Asimismo, el presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ahora asesor de Azcón, ha expresado en declaraciones a este diario que el partido "apoya" las convocatorias, pero ha dado "libertad" a sus alcaldes y concejales para asistir a las concentraciones "si lo consideran conveniente".

La líder del PSOE, Pilar Alegría, se reunió ayer con la presidenta de las Cortes, María Navarro. / Cortes de Aragón

El PSOE no asistirá pero colocará la pancarta de Zaragoza

La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, dejó claro este lunes que su partido, en línea con lo expresado por Ferraz, no apoya la convocatoria. Y al contrario de lo ocurrido en otras provincias, no parece que ningún alcalde se vaya a saltar la orden de no asistir a la cita de la FEMP.

"Le he trasladado a la presidenta de las Cortes que no compartía la convocatoria de esa manifestación y menos la utilización de las instituciones públicas por parte de la presidenta de la FEMP. La FEMP ha sido gobernada por el PP y por el PSOE a lo largo de la historia y las iniciativas salían por unanimidad, y en este caso, se ha tomado una decisión de forma unilateral. Si en este momento necesitan algo Ceuta y los ceutíes es colaboración, cooperación, seriedad y propuestas. No confrontación", ha declarado Alegría.

Sin embargo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, sí que asistirá a la colocación de una pancarta en apoyo a Ceuta en el balcón del ayuntamiento. El concejal de Urbanismo de Zaragoza y portavoz del gobierno municipal, Víctor Serrano, ha anunciado la colocación de una pancarta en el balcón de la casa consistorial como muestra de apoyo al pueblo ceutí.

Fuentes del PSOE municipal han expresado que su portavoz participará en la colocación de la pancarta, "porque apoyamos a Ceuta y los ceutís, pero no la confrontación ni la utilización partidista" de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

CHA e IU tampoco estarán en las concentraciones

Desde Chunta Aragonesista tampoco asistirán a la convocatoria de la FEMP, ni en Izquierda Unida. Su coordinadora autonómica, Marta Abengochea, ha recordado que no habrá representación de IU Aragón porque "es una convocatoria que lanzó la presidencia de la Fempc sin ningún tipo de consenso y de manera unilateral". "Y porque alinearse con los intereses geoestratégicos de Trump, Netanyahu y Marruecos y aplaudir la irresponsabilidad de Italia, bloquear soluciones a la situación insostenible de Ceuta y negarse a representar a Aragón en los espacios estatales es posicionarse contra la población ceutí", ha considerado en declaraciones a este diario.

Además, ha asegurado que "se puede ser crítico con tu gobierno y a la vez actuar con responsabilidad. Pero en su opinión, "los que se llenan la boca de prioridad nacional, cuando toca apoyarla de verdad, se sitúan en contra de nuestros intereses como país". "Sólo ofrecen bloqueo y una solución fantasiosa e irreal, que saben perfectamente que no puede darse. Así que no acudimos a convocatorias de postureo que responden al único interés de sacar rédito político", ha defendido Abengochea.

En Teruel Existe están valorando su posición respecto de las convocatorias de la FEMP.

Concentración paralela "contra el racismo"

Mientras, desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza han convocado una manifestación paralela, también este miércoles a las 20 horas, pero en el Paraninfo de Zaragoza, con el lema 'Paremos los pies al racismo' tras la crisis migratoria en Ceuta. Tal y como han denunciado a través de un comunicado, "debido a la crisis humanitaria que se vive en Ceuta, los discursos y acciones racistas se han visibilizado en los últimos días, llegando incluso a persecuciones, agresiones y pogromos racistas e islamófobos".

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Por eso, señalan, varios colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y organizaciones políticas se han hecho eco de esta convocatoria en sus redes sociales y han hecho un llamamiento a toda la población para "plantarse ante el racismo y alzar la voz contra estos discursos y acciones de odio".