La DGA denuncia "incoherencias" y "defectos de forma" en el proyecto que niega la doble vía de tren entre Teruel y Sagunto

El Gobierno de Aragón exige al Ministerio de Transportes la retirada del estudio informativo que sirve de base para la modernización del tramo ferroviario Teruel-Sagunto, incluido dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, al entender que la propuesta sobre la mesa contiene "defectos de forma", "incoherencias económicas" y "riesgos de seguridad hidrológica y geotécnica" no contemplados en la elección de la alternativa. Así consta en el paquete de 15 alegaciones que la DGA ha presentado este martes a la cartera que dirige Óscar Puente para intentar frenar la aprobación del documento, en las que reclama la redacción de un nuevo estudio informativo con el fin de transformar los 137 kilómetros que conectan el principal puerto del Levante español y la capital turolense en una doble vía electrificada con altas prestaciones. El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha desplazado hasta la sede ministerial junto a las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel para entregar las alegaciones, a fin, ha dicho, de evitar "un error histórico" que "condenará el ferrocarril en Teruel durante los próximos 50, 60 o 70 años".

En el estudio se constata que los trenes que circulan por los 137 kilómetros que discurre el trazado entre las tierras turolenses y las valencianas seguirán haciéndolo por una sola vía, lo que limita las prestaciones de la misma, que seguirá siendo un tramo ferroviario convencional, aunque electrificado, gracias a los trabajos que, en paralelo, está ejecutando ahora mismo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En la práctica supone alcanzar, que la vía siga siendo convencional supone que los trenes circulen a un máximo de 140 kilómetros por hora, ya que no se remodelará prácticamente nada del trazado, marcado por unas fuertes pendientes que condicionan la velocidad. Mientras tanto, el resto de tramos en los que se divide el corredor Cantábrico-Mediterráneo, contarán con una doble vía electrificada, lo que implica oscilar, al menos, entre los 200 y los 250 km/h, lo que implica un recorte importante en los tiempos de viaje.

Obras en la línea de tren entre Teruel y Zaragoza / S. E.

La Dirección General del Sector Ferroviario aprobó en julio, de forma provisional, el documento sobre el que se redactarán los proyectos constructivos del tramo Teruel-Sagunto, elaborado por la consultora TRN Taryet, que se adjudicó los trabajos en 2021 por algo más de un millón de euros. Desde entonces han pasado cinco años, por lo que, de cumplirse las aspiraciones de la DGA, habría que esperar otros tantos para volver a avanzar hasta este punto, lo que implicaría un nuevo retraso, ya que hace 20 años ya se aprobó un primer estudio que se dejó caducar en 2011.

El estudio solo ejecuta variantes en el 10% del recorrido

Sin embargo, el Gobierno de Aragón, no está dispuesto a pasar por el aro, a pesar de que ni siquiera la Unión Europea contempla el tramo entre Teruel y Sagunto como uno de altas capacidades, ya que lo excluyó de su planificación en 2024 después de una década proyectándolo como un trazado de velocidad alta dentro de la red transeuropea. Aún así, los técnicos del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial consideran que la alternativa seleccionada por el ministerio es la más barata de las planteadas, ya que mantiene la vía única, conserva rampas características de 21 y 23 milésimas, ejecuta variantes en solo el 10% del recorrido, no mejora sustancialmente los tiempos de viaje, no construye apartaderos nuevos y requiere doble tracción de mercancías como paliativo permanente "cuyo coste no se cuantifica". Además, explican en las alegaciones, las principales mejoras aparentes, como la electrificación y los cinco apartaderos para trenes de hasta 750 metros, son "actuaciones previas y ajenas al estudio", que responden, en efecto, a las actuaciones que ya se están llevando .

Sin embargo, la principal argumentación de la DGA para exigir la reelaboración del estudio es que la metodología utilizada por la consultora, y posteriormente validada por el ministerio, es errónea. Según el punto de vista de los técnicos, hay "incoherencias" y "defectos" en cuestiones diversas, como la previsión de una demanda de viajeros con oferta congelada hasta 2061(el escenario plantea cuatro circulaciones por sentido y día durante los próximos 35 años), la ausencia de metodología de capacidad y de análisis de robustez, el criterio financiero estructuralmente favorable a la mínima inversión, una evaluación ambiental que solo computa la obra y omite el trasvase modal, y, además, la consolidación de la vía existente "sin diagnóstico geotécnico ni comprobación hidráulica". Este último asunto supone que la plataforma queda expuesta a "riesgos de seguridad hidrológica y geotécnica", como grandes avenidas de agua por tormentas torrenciales, algo que se ignora en la selección de la alternativa y se valora de forma negativa.

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Además, las alegaciones cuestionan el análisis de alternativas, dado que los técnicos estiman que solo se contó con la posibilidad de optar por la inversión más económica y menos ambiciosa, que comporta una inversión, y la más cuantiosa de todo el abanico, que consistiría en prácticamente crear una vía de alta velocidad para circular a más de 300 kilómetros por hora que costaría 3.759 millones de euros, algo que nunca ha estado sobre la mesa. El Gobierno de Aragón también pide que en la reelaboración del estudio se contemple de forma integral el escenario de corredor completo (Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia y conexiones portuarias).