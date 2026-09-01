El nuevo curso político en Aragón

Aragón comienza un curso político que estará condicionado por la sintonía o falta de sintonía que exhiban los socios de un Gobierno que arrancó la legislatura con discrepancias en algunos asuntos que marcarán la agenda en los próximos meses. El Ejecutivo de Azcón está obligado a engrasar la maquinaria para poder sacar pecho de su gestión sin que la ultraderecha pueda deslucir los logros. Fue esa la razón que llevó al presidente del Gobierno a mantener las áreas más relevantes como Sanidad, Educación, Economía, Hacienda y Fomento en manos del Partido Popular, si bien, los resultados de las elecciones le obligaron a ceder alguna de las carteras más sensibles como Bienestar social y Familia o Medio Ambiente y Turismo. Estas pasaron a depender de Vox y se han convertido en un foco de tensión interna. Ayer mismo, la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero, presentó su dimisión por «motivos personales», según trasladaron desde el departamento.

Más allá de la búsqueda del encaje de los socios de Gobierno en su labor cotidiana, el año político que comienza estará marcado en Aragón por temas clave para el desarrollo de la comunidad. Entre ellos figuran la aprobación de unos presupuestos autonómicos que marcarán las prioridades de PP y Vox; la capacidad de la DGA para abastecer al mercado laboral del capital humano suficiente y dar respuesta a las empresas que buscan trabajadores; la gestión de la sanidad, la educación y el fenómeno de la inmigración de puertas adentro; y el aumento de la oferta de vivienda en toda la comunidad. Estos temas serán la clave de bóveda para el año que comienza, al que se sumarán otras cuestiones no menores como cuál será el futuro de los proyectos de centros de datos que se anuncian en Aragón tras el decreto del Gobierno central que trata de limitarlos o qué capacidad energética tendrá Aragón para dar respuesta a todas las inversiones que se están gestando.

Pero si por algo se caracteriza esta vuelta al trabajo tras el verano será por las citas electorales que se dibujan en el horizonte. Las elecciones municipales marcarán la hoja de ruta prevista para 2027, aunque esta se pueda ver alterada por la decisión que tome el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a cuándo convocará las generales. «Mi intención es agotar la legislatura», dijo ayer en una entrevista en la cadena Ser, en la que no dio pistas sobre cuándo llamará a los españoles a las urnas. Esa será una incógnita a despejar. La otra será ver si el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es capaz de llegar a la presidencia del Gobierno, algo para lo que es necesario tener un proyecto reconocible y más clarividencia. Por ahora, todo juega a su favor, ya que Sánchez se encuentra acorralado por la crisis de Ceuta y por el calendario judicial que acosa al PSOE.

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Pero hasta que eso ocurra, Aragón ha de seguir remando para dar solución a los problemas que tiene por delante. Para ello, como dijo ayer la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, durante su primer encuentro con los grupos parlamentarios, será necesario respecto, cordialidad institucional y capacidad de diálogo.