Pilar Castillón: "En la Comarca Central queremos que cada niño, niña, joven y sus familias encuentren apoyo cerca de casa"

Desde hace más de veinte años, la Fundación Atención Temprana acompaña a niños, niñas y adolescentes de Aragón que presentan dificultades en su desarrollo o que pueden encontrarse en riesgo de desarrollarlas.

La Fundación nació en 2003 de la mano de la Fundación Ramón Rey Ardid, Plena Inclusión Aragón y el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Miguel Servet. Actualmente cuenta con más de 30 centros distribuidos por Aragón y atiende a cerca de 3.500 niños, niñas, jóvenes y familias.

En la Comarca Central de Zaragoza, la Fundación mantiene una presencia especialmente cercana. Sus centros y equipos itinerantes permiten que familias de Zaragoza, Cuarte de Huerva, La Puebla de Alfindén, Utebo, Zuera y otros municipios del entorno puedan acceder a apoyos especializados sin tener que realizar largos desplazamientos.

Hablamos con Pilar Castillón, gerente de la Fundación Atención Temprana, sobre la importancia de estar cerca de las familias, los nuevos retos que afrontan la infancia y la adolescencia y el valor de detectar, escuchar e intervenir a tiempo.

Pregunta: ¿Qué es la Fundación Atención Temprana y a quién acompaña?

Respuesta: Somos una entidad sin ánimo de lucro dedicada al cuidado y a la atención especializada a la infancia, la adolescencia y la juventud.Atendemos a menores de 0 a 6 años y sus familias a través del Programa público de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del Programa de Atención Temprana con equipos itinerantes del IASS cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Después de esa edad, podemos continuar acompañándolos mediante nuestros servicios de Postemprana y de Atención Psicológica a Jóvenes y Adolescentes el tiempo que sea necesario.

Pregunta: Muchas familias de la Comarca Central quizá no sepan que tienen un centro cerca. ¿Qué presencia tiene la Fundación en este territorio?

Respuesta: Tenemos una presencia más amplia de lo que muchas personas imaginan. Contamos con centros y equipos itinerantes en Cuarte de Huerva, La Puebla de Alfindén, Utebo y Zuera, además de trabajar en otras localidades cercanas. En Zaragoza capital disponemos también de centros en la zona de Actur, Parque Roma y Sagasta.

La fundación cuenta con varios espacios para prestar el apoyo necesario a los niños de entre 0 y 6 años. / FUNDACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA

Pregunta: ¿Por qué es tan importante que la atención esté cerca de las familias?

Respuesta: Porque la proximidad facilita que los tratamientos puedan mantenerse en el tiempo y formar parte de la vida cotidiana de la familia. Cuando una familia tiene que desplazarse cada semana hasta Zaragoza, reorganizar horarios laborales, atender a otros hijos o asumir gastos de transporte, la continuidad del tratamiento puede resultar muy difícil. No se trata de falta de compromiso. Muchas veces se trata, sencillamente, de que las circunstancias familiares no permiten sostener ese esfuerzo durante meses o años. Los equipos itinerantes nos permiten desplazarnos hasta los municipios y acercar la atención allí donde viven las familias.

Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Gobierno de Aragón, hace posible mantener una red que escucha las necesidades del territorio y responde desde la cercanía. El IASS, en su compromiso con una atención temprana de calidad, ha ampliado el presupuesto destinado a este servicio, reforzando su capacidad de atención y avanzando en la eliminación de las listas de espera. Esta medida permitirá que más familias accedan a la atención temprana cuando la necesitan.

Pregunta: ¿Qué dificultades encuentran con mayor frecuencia en estos municipios?

Respuesta: Atendemos situaciones muy diversas. Trabajamos con bebés prematuros derivados desde Neonatología, niños y niñas con retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades motrices, necesidades de estimulación o alteraciones en distintas áreas del desarrollo.

En los últimos años estamos observando también un aumento de menores de dos años con señales compatibles con un trastorno del espectro autista, o TEA. La detección se produce cada vez antes, y eso es positivo. No porque debamos apresurarnos a colocar una etiqueta, sino porque identificar una necesidad de manera temprana nos permite comprender mejor al niño o a la niña, ofrecerle los apoyos adecuados y ayudar a la familia desde los primeros momentos.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado la realidad de los adolescentes y jóvenes?

Respuesta: Los jóvenes atraviesan un momento especialmente complejo. Hemos detectado un aumento muy significativo del número de adolescentes mayores de 12 años que necesitan atención especializada. Nos encontramos con jóvenes que sufren ansiedad, dificultades emocionales, adicciones o problemas relacionados con su autoestima, sus relaciones y su manera de afrontar el día a día. Detrás de estas situaciones hay adolescentes que necesitan un espacio seguro en el que poder hablar sin sentirse juzgados.

También hay familias preocupadas que, en muchas ocasiones, no saben cómo actuar o a quién acudir. Por eso nuestra presencia en estas etapas cobra aquí gran importancia. En nuestros centros, jóvenes y familias pueden encontrar orientación y apoyo especializado.

Pregunta: ¿Cómo se coordinan con otros recursos?

Respuesta: La coordinación es una parte esencial de nuestro trabajo. Mantenemos una relación estrecha con los servicios de Salud, Educación y Servicios Sociales, porque sabemos que ninguna entidad puede responder por sí sola a todas las necesidades de un niño, una niña o un adolescente. Cuando los distintos profesionales comparten información, criterios y objetivos, la familia recibe una atención más coherente y sus hijos e hijas encuentran apoyos en todos los espacios importantes de su vida.

También desarrollamos proyectos de detección precoz en escuelas infantiles municipales. Este trabajo comenzó hace nueve años en Caspe y actualmente está presente en 13 localidades, entre ellas: Cuarte de Huerva, Zuera, Ontinar de Salz, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego. La escuela infantil es un espacio privilegiado para observar el desarrollo. Las educadoras conocen muy bien a los niños y niñas y cuando su mirada se une a la experiencia de nuestros equipos, podemos detectar necesidades antes y ofrecer orientaciones tanto al centro educativo como a la familia.

Pregunta: ¿Qué lugar ocupan las familias durante la intervención?

Respuesta: Las familias ocupan un lugar central. Son quienes mejor conocen a sus hijos e hijas y quienes los acompañan cada día en sus avances, sus dificultades y sus emociones. Por eso procuramos que participen activamente en todo el proceso. Mantienen un contacto directo con las profesionales que atienden a su hijo o hija y con la trabajadora social del centro, que las orienta sobre recursos, ayudas y posibles apoyos.

También organizamos grupos de madres y padres. Son espacios en los que las familias pueden compartir experiencias y hablar de cuestiones que forman parte de su vida cotidiana. En estos encuentros descubren que muchas de sus dudas, miedos y preocupaciones son compartidas. Se generan vínculos y redes de apoyo que pueden resultar muy valiosos. Con este mismo propósito pusimos en marcha la Red FaTmilias, una iniciativa que busca conectar, escuchar y dar voz a las familias que forman parte de la Fundación.

El proposito de la fundación es crear vínculos y redes entre de apoyo que puedan muy valiosas para las familias. / FUNDACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA

Pregunta: Si pudiera pedir una sola cosa para mejorar la atención en los municipios de la Comarca Central, ¿cuál sería?

Respuesta: Pediría estabilidad y continuidad. La detección funciona cada vez mejor porque existe una mayor coordinación entre profesionales y una mayor sensibilidad hacia las necesidades de la infancia y la juventud. Sin embargo, detectar más también implica tener capacidad para responder. Necesitamos que los recursos crezcan al mismo ritmo que aumenta el número de niños, niñas, jóvenes y familias que solicitan apoyo.

También es fundamental que la implicación de las comarcas y los ayuntamientos se mantenga en el tiempo. Su colaboración es real y muy valiosa, pero los proyectos necesitan estabilidad para consolidarse, mantener a los equipos y ofrecer continuidad a las familias. La atención cercana se construye entre todos: administraciones, profesionales, centros educativos, entidades sociales y familias.

Pregunta: Para terminar, ¿qué le diría a una familia que siente que algo no va del todo bien con su hijo o hija?

Respuesta: Le diría que confíe en lo que está observando y que no tenga miedo de preguntar. Consultar no significa que exista necesariamente un trastorno o una dificultad grave. Significa que la familia quiere comprender mejor lo que está ocurriendo y ofrecer a su hijo o hija el apoyo que pueda necesitar. Puede hablar con su pediatra, con el centro educativo o ponerse directamente en contacto con nosotros.

Lo importante es no vivir la preocupación en soledad. Las familias deben saber que tienen recursos cerca, no solo en Zaragoza, sino también en municipios de la Comarca Central o a muy poca distancia de su hogar. Cuando una necesidad se detecta a tiempo, podemos intervenir antes, acompañar mejor y prevenir dificultades futuras. Pero, sobre todo, podemos ayudar a que el niño, la niña o el adolescente se sienta comprendido y a que su familia recupere seguridad y tranquilidad.

La Fundación lleva 28 años garantizando una atención profesional y de calidad, también en el entorno rural.