El refugio de Javier Ruiz en Aragón: un histórico municipio donde premiaron su forma de hacer periodismo

La vida de Javier Ruiz ha cambiado por completo en las últimas horas tras confirmarse su despido fulminante de la Cadena SER y su fichaje por La Séptima como director, después de su despedida hace unas semanas de ‘Mañaneros 360’ en RTVE. Habrá que esperar algunos meses para que el nuevo canal de televisión comience su emisión a partir de noviembre, tiempo suficiente para que el valenciano se adapte por completo a su nueva etapa, ya lejos de los micrófonos radiofónicos de la SER después de más de 30 años en las ondas.

El varapalo ha sido muy duro para Javier Ruiz, que siempre ha mantenido una relación muy cercana con sus fieles oyentes de ‘Hora 25 de los Negocios’, un espacio diario donde explicaba detalladamente la actualidad financiera. El periodista no ha tenido tiempo ni de despedirse de su audiencia después de la decisión de la cadena de prescindir de sus servicios de forma sorprendente, ya que podía compaginar sus dos trabajos en radio y televisión a partir del 5 de noviembre.

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' / LA 1

"Lo recibo muy agradecido"

En medio de este giro profesional, hay que recordar las veces que Javier Ruiz ha sido homenajeado por su gran labor periodística. Hay un lugar de Aragón que ha reconocido todo el trabajo del valenciano: Alcañiz. El municipio turolense, que este fin de semana ha sido completamente invadido por los amantes del motociclismo debido a la celebración del GP de Aragón, recibió la visita de Javier Ruiz hace ya cinco años.

Fue en la capital del Bajo Aragón donde el valenciano recibió el premio Pilar Narvión dentro del curso de periodismo de Alcañiz, un galardón que puso en valor su trayectoria y su capacidad para traducir la economía a la vida diaria de la gente. “Lo recibo muy agradecido y lo hago en nombre de más compañeros porque es un premio a una forma de hacer periodismo, que es la única forma que hay: datos, hechos e información. Lo tomo pensando en que esto es un reconocimiento a una forma de hacer de muchos periodistas”, afirmó en el estrado antes de impartir la ponencia ‘Periodismo económico para la gente. Cómo traducir los datos de impacto’.

Javier Ruiz recibiendo el premio en Alcañiz / JOSEP PUCHE

Javier Ruiz también compartió con el público cuáles eran las “tres reglas de oro” para que la sociedad distinguiese lo que es el periodismo de lo que no es: espíritu crítico, desconfiar y contrastar. El reconocimiento al periodista llegó en un momento simbólico porque España acababa de superar la fase más dura de la pandemia y la información económica se había convertido en una necesidad cotidiana para todos los ciudadanos, con términos que hasta entonces apenas se habían escuchado, como ERTE. El jurado del premio Pilar Narvión destacó entonces la labor de Ruiz por acercar a la sociedad datos, cambios legislativos y cuestiones económicas de impacto.

Un municipio muy activo

Alcañiz es una de las localidades más interesantes de todo Aragón y se ha dado a conocer en todo el mundo gracias a la celebración del GP de Aragón en el circuito de MotorLand. El segundo municipio más habitado de la provincia de Teruel cuenta con un casco histórico muy atractivo, con la plaza de España como epicentro. Allí se pueden contemplar dos de los edificios más bonitos de la ciudad: el Ayuntamiento y la Lonja. Otros puntos muy interesantes de la localidad son la excolegiata de Santa María y el castillo de la Orden de Calatrava, reconvertido en Parador Nacional.

Llenazo en Motorland este fin de semana / Miguel Ángel Gracia

El municipio turolense también cuenta con grandes eventos en los que multiplica su población durante varios días. Además de las competiciones internacionales en el circuito de MotorLand, Alcañiz acoge el Festival Internacional de los Castillos, el Vencimiento del Dragón para San Jorge, Aragón Sonoro y una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En verano, la localidad también recibe visitantes que buscan refrescarse en La Estanca, un espacio idílico para practicar pesca, vela o piragüismo.