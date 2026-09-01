Saica acelera su expansión internacional desde Aragón con nuevas inversiones industriales

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha destacado este martes, 1 de septiembre, a Saica como un ejemplo de la capacidad de la Comunidad para generar empresas líderes y competitivas en los mercados internacionales, durante una visita a la planta del grupo en El Burgo de Ebro.

Valle ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta y CEO de Saica, Susana Alejandro, y otros responsables de la compañía para analizar los retos y oportunidades que afronta la industria aragonesa.

La reunión se ha centrado especialmente en cuestiones relacionadas con la energía, la sostenibilidad, la economía circular y la internacionalización, además de abordar los principales proyectos de crecimiento e inversión que desarrolla actualmente el grupo. La consejera ha conocido de primera mano la actividad de una de las compañías de referencia del tejido empresarial de Aragón y su estrategia para continuar creciendo desde la Comunidad.

"Saica representa lo mejor de la industria aragonesa: una empresa nacida en nuestra tierra que ha sabido crecer, innovar y convertirse en un referente internacional sin perder sus raíces en Aragón", ha señalado Valle. A su juicio, la trayectoria de la compañía demuestra la fortaleza del tejido productivo autonómico y su capacidad para proyectarse a escala global.

"Aragón no solo está atrayendo grandes inversiones; también está generando empresas capaces de crecer, internacionalizarse y crear valor en los mercados globales. Saica es uno de los mejores ejemplos de esa realidad", ha añadido la consejera.

Desarrollo industrial y descarbonización

Uno de los asuntos tratados durante la visita ha sido el proyecto integral de descarbonización que la compañía impulsa en su planta de El Burgo de Ebro, una iniciativa declarada Proyecto de Interés Autonómico y que contempla una inversión superior a los 100 millones de euros. El proyecto prevé reducir en 69.000 toneladas las emisiones de CO 2 de origen fósil de la planta mediante actuaciones vinculadas a la biomasa, la eficiencia energética y la reducción del consumo de gas natural.

Según la información facilitada por la compañía, la iniciativa generará alrededor de 440 empleos directos e indirectos. Para Valle, este tipo de inversiones reflejan la importancia de avanzar hacia una industria más sostenible sin perder de vista la competitividad y la generación de actividad económica.

"Desde el Gobierno de Aragón queremos acompañar a las empresas que invierten, innovan y generan empleo porque son las que impulsan el crecimiento y las oportunidades de futuro de nuestra comunidad", ha afirmado la consejera. En este contexto, también ha subrayado el papel estratégico de la energía para el desarrollo industrial.

"La energía es hoy una cuestión de competitividad industrial. Necesitamos seguir impulsando las infraestructuras que permitan acompañar el crecimiento económico de Aragón y atender las necesidades de las empresas que están apostando por nuestro territorio", ha apuntado Valle.

Por su parte, Susana Alejandro ha resaltado el compromiso de Saica con Aragón y la importancia de las inversiones previstas en la Comunidad. "Las inversiones que estamos impulsando en Aragón, una inversión prevista de más de 100 millones de euros en nuestro proyecto integral de descarbonización en El Burgo de Ebro, reflejan nuestro compromiso a largo plazo con el territorio y con una industria más competitiva y sostenible", ha explicado.

Expansión internacional desde Aragón

La visita también ha servido para abordar la reciente adquisición del grupo alemán Thimm en Alemania, Polonia, República Checa y Rumanía. La operación incorpora aproximadamente 2.500 trabajadores y diez nuevas instalaciones industriales a Saica y refuerza la presencia internacional de la compañía aragonesa.

Alejandro ha considerado la adquisición un hito para la trayectoria del grupo y el inicio de una nueva etapa de crecimiento en el mercado europeo. "Esta operación constituye un hito relevante para Saica y abre un nuevo capítulo para reforzar aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado europeo", ha indicado.

La presidenta y CEO de Saica ha explicado que la compañía afronta ahora una fase de integración en la que se pretende respetar la trayectoria y la cultura del grupo adquirido y, al mismo tiempo, combinar las fortalezas de ambas compañías para continuar generando valor para clientes, empleados y comunidades.

Valle, por su parte, ha puesto esta operación como muestra de la capacidad de las empresas aragonesas para competir y crecer fuera de España. "El crecimiento internacional de Saica demuestra que una empresa aragonesa puede competir en la primera división mundial", ha afirmado.

La consejera ha añadido que operaciones como la adquisición de Thimm evidencian que desde Aragón pueden liderarse procesos de expansión empresarial a gran escala y competir con éxito en los mercados internacionales. Para el Gobierno autonómico, esta proyección exterior se suma a la llegada de nuevas inversiones y refuerza el potencial del tejido industrial existente.

La visita ha concluido con una reivindicación de la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial para consolidar el crecimiento económico de Aragón. Valle ha señalado que el Ejecutivo autonómico seguirá acompañando a las compañías que apuesten por la inversión, la innovación y la creación de empleo.

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"Queremos seguir acompañando a las empresas que invierten, innovan y generan empleo. Aragón tiene capacidad, talento y un entorno cada vez más atractivo para que compañías como Saica continúen creciendo desde aquí y proyectando el nombre de nuestra comunidad por todo el mundo", ha concluido.