Santiago Julián, erasmus rural en Daroca: "En los pueblos existen oportunidades de trabajo igual o mejores que en las ciudades"

Santiago Julián es uno de los cientos de estudiantes de la Universidad de Zaragoza que ha participado en el programa erasmus rural desde que este se puso en marcha en 2018. Y la experiencia, comparte, ha sido "muy positiva". "Muy positiva" tanto en el ámbito profesional como en el personal. Este joven zaragozano empezará este septiembre 4º de Ingeniería Industrial después de haber tenido su primera experiencia laboral vinculada a la ingeniería en Pastas Alimenticias S.A., en Daroca, y con el orgullo de haberse acercado a una localidad rural en la que no descartaría estabilizarse.

Por ahora, la prioridad de Santiago es centrarse en la carrera universitaria y terminarla, pero considera "una buena posibilidad" volver a Daroca y trabajar allí, siempre y cuando encontrara una oportunidad laboral que le sirviera como medio de vida. Durante el mes de verano en el que ha hizo las prácticas, del 7 de julio al 7 de agosto, su principal fuente de ingresos fue la beca que otorga el programa Desafío del erasmus rural. "Es otro incentivo. Te permite cubrir los gastos y tener un sueldo extra. Está bien remunerado", señala el joven.

Con estos ingresos, Santiago optó por vivir en un piso de alquiler Langa del Castillo, un pueblo muy cercano a Daroca. "Tenía 15 minutos hasta donde hacía las prácticas. Conocía a algunas personas de allí", informa. En su puesto de trabajo, en el que ayudó al equipo de mantenimiento en las tareas diarias y en la gestión de repuestos, se encontró también con buenos compañeros de los que ha hecho amigos. "La relación con el resto de los trabajadores y con la gente de los pueblos es muy cercana y familiar, lo que favorece la conciencia y el ambiente de trabajo", subraya.

Santiago es defensor de que en el medio rural "existen oportunidades de trabajo igual o mejores que en las ciudades" a pesar de que la gente "no se las plantee a veces". Es esta idea la que sumada a otras le llevó a formar parte de este programa universitario. "Pensaba que me podía enriquecer en lo personal y quería probar la experiencia", expresa. El estudiante buscó por su cuetna hasta dar con el erasmus rural y su plan Desafío, pensado para ofrecer prácticas a jóvenes que continúan formándose. También existe Arraigo, este destinado a egresados.

Con la empresa dio gracias a un familiar, que le recomendó que era una entidad grande "y que el ambiente de trabajo era muy bueno", cuenta. Unas y otras cosas le animaron a probar la experiencia, que es "diferente" a lo escogido por el resto de sus compañeros y que una vez vivida no descarta volver a repetir.

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Santiago se encontró en Daroca con aspectos muy positivos y considera que el programa "es una buena forma de introducirse en el mundo rural". "Aprendes conceptos relacionados con la carrera que durante el grado no ves tanto porque es más teórica. Yo he visto aplicaciones prácticas", expone.