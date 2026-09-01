Los sindicatos médicos llegan al final del verano "sin avances" en la negociación con el Salud y no descartan volver a movilizarse en Aragón

Las negociaciones con el Servicio Aragonés de Salud (Salud) han llegado al final del verano "sin avances" para los dos sindicatos médicos en la comunidad, que han avanzado que volverán "a la acción" si en octubre no han acercado posturas en algunos de los temas a convenir. Desde CESM han asegurado que no se ha progresado "en ningún punto" desde que a mitad de mayo firmaron el acuerdo para desconvocar la huelga autonómica y se marcaron un plazo de cuatro meses para abordar las demandas sindicales a través de grupos de trabajo. Los representantes de los médicos ya alertaron de que este pacto, firmado con una consejería renovada hacía apenas dos semanas con la llegada de Ángel Sanz, era un acercamiento pero no suponía una solución definitiva.

Desde CESM Aragón han indicado que, aunque durante el verano se han producido reuniones con el Salud, las demandas se han abordado de forma amplia y sin concretar avances ni atender los detalles de las demandas sindicales, que pasan por mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos de Aragón, garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025 o aumentar el precio de la hora de guardia, entre otros muchos puntos.

Esta falta de avances a la que apuntan las organizaciones sindicales la tratarán este miércoles en una reunión del Comité de Huelga, en la que también abordarán la posibilidad de retomar las movilizaciones si las negociaciones continúa en esta línea durante los meses de septiembre y octubre. Se mantienen por tanto pendientes de cómo evolucionen las conversaciones con el Salud, que por ahora no ha respondido sobre en qué punto se encuentran.

Con este escenario sobre la mesa, los sindicatos médicos podrían volver a convocar los paros autonómicos que marcaron el curso pasado. A las múltiples concentraciones se sumaron hasta cinco semanas de huelga, la mayoría al mismo tiempo que las realizadas a nivel estatal para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad. Estas negociaciones con los sindicatos médicos también están estancadas, pero desde CESM Aragón insisten en que no basta con que el Salud mire al departamento de Mónica García y le instan a actuar porque "aquí (en la comunidad) tienen potestades en algunas materias".

Precisamente por eso, los sindicatos CESM y Fasamet de Aragón añadieron a la convocatoria de paros nacionales de abril una semana más de huelga autonómica que coincidió con el 23 de abril, Día de San Jorge y de Aragón. El objetivo fue exigir al entonces consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Aquella fue precedida por otras tres (diciembre 2025, febrero y marzo de 2026) que tuvieron carácter tanto nacional como autonómico.

Noticias relacionadas

Desde entonces hasta mayo las conversaciones no fueron fructíferas con el exconsejero Bancalero, que argumentó que, al estar el Gobierno de Aragón en funciones desde febrero, no se podía acordar ningún avance. El Comité de Huelga lo juzgó porque se impulsaron otras medidas como la concertación del Bachillerato. El 15 de mayo firmaron un acuerdo con una nueva cara al frente del departamento, la de Ángel Sanz, y el Comité de Huelga puso en valor "el cambio de actitud y talante" de la consejería. Tres meses y medio después, lamentan estar en el mismo punto de partida.