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Aragón es la única comunidad que mantiene el descenso de la producción de forrajes

La comunidad sigue siendo el principal productor nacional de forrajes deshidratados, pero aún así bajará un 2%

Varios tractores cargados de alfalfa en un campo de Aragón, que es el principal productor en España de este cultivo forrajero.

Varios tractores cargados de alfalfa en un campo de Aragón, que es el principal productor en España de este cultivo forrajero. / AEFA

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Aragón, el principal productor nacional de forrajes deshidratados, es la única comunidad que contiene el descenso en la producción, ya que esta bajará solo un 2% en la próxima campaña frente al 4% de bajada nacional. La Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) ha presentado sus estimaciones de producción para la campaña 2026-27, que sitúan el volumen total nacional en 960.929 toneladas, un 4% menos que las 996.145 toneladas registradas en la campaña 2025/26.

En Aragón bajará solamente un 2%, con lo que continúa siendo la primera comunidad autónoma en producción de forrajes deshidratados, con una estimación de 551.983 toneladas para la campaña 2026/27.

En una nota de prensa publicada este miércoles, AEFA ha advertido de que los datos, desglosados por comunidades autónomas y elaborados a partir de las estimaciones de superficie y producción de alfalfa y otros forrajes deshidratados, confirman la tendencia a la baja que atraviesa el sector en varias regiones productoras.

A Aragón le siguen Cataluña, con 206.764 toneladas (-4%), y Castilla y León, con 124.514 toneladas, que se mantiene estable respecto a la campaña anterior, mientras que Castilla-La Mancha también permanece prácticamente sin variación, con 36.500 toneladas estimadas.

Como referencia intermedia, AEFA ha recogido también los datos de producción acumulada a 30 de junio de 2026, que alcanzaban 419.263 toneladas en el conjunto de España, distribuidas entre pacas (249.522 t), granulado (75.524 t), mix (11.467 t), otros forrajes (56.603 t) y avena forrajera (26.147 t).

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la superficie dedicada al cultivo de forrajes deshidratados en la campaña 2026/27, AEFA ha estimado un total nacional de 69.793 hectáreas de alfalfa (62.728 hectáreas de regadío y 7.065 hectáreas de secano) y 21.781 hectáreas de otros forrajes (16.199 de regadío y 5.582 de secano). De nuevo, Aragón concentra la mayor superficie del país, con 38.980 hectáreas de alfalfa y 9.693 hectáreas de otros forrajes, seguida de Cataluña y Castilla y León.

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