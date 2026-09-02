Así avanza la gran transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza: del telemando radiológico al primer quirófano híbrido de Aragón

Más de 11 millones de euros para 11 proyectos que tienen el viento a su favor. La gran transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza se encuentra en una fase avanzada, con la mayor parte de las obras concluidas y otras como el quirófano híbrido en marcha. Queda por iniciar la reforma de la farmacia, cuyo proyecto de renovación y ampliación está ya redactado y que se prevé adjudicar antes de que termine 2026. El 22 de julio, el Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 11,6 millones para modernizar el espacio.

El gran plan de transformación comenzó en junio y desde entonces el hospital ha estado en obras en distintas unidades. En este momento se lleva a cabo la implantación del primer quirófano híbrido del sistema público aragonés, que según informó en su momento el departamento es una infraestructura de alta tecnología que va a permitir diagnosticar, tratar y verificar resultados en un único acto. Estos trabajos empezaron a finales de junio y el plazo de ejecución estimado es de cinco meses.

La inversión en este espacio, muy reclamado por Angiología y Cirugía Vascular, ha sido de 1,3 millones de euros en equipamiento tecnológico y 400.000 más para ejecutar las obras. Este nuevo quirófano híbrido se ubicará en el actual quirófano 13 del bloque quirúrgico, que cuenta con 4.584 metros cuadrados y 24 quirófanos.

Rubén Ruiz

Además del quirófano híbrido, están en marcha otras actuaciones como los nuevos espacios de gestión, una obra que consiste en reubicarlos todos en la zona en la que se ubicaba la antigua cafetería, que hace años fue trasladada a la planta baja del hospital general. Según explicaron desde la consejería en la presentación del plan, estas áreas están dispersas en distintas zonas del Miguel Servet y el objetivo de la reforma es liberar estas "zonas clave" para dedicarlas a uso asistencial y, además, mejorar la eficiencia organizativa.

En proceso está también el proyecto de hospital seguro, al que se han destinado más de 1,3 millones y que consiste en llevar a cabo trabajos de sectorización, renovación en detección de incendios y alumbrado de emergencia.

A estas tres actuaciones, y sin olvidar la reforma de la Farmacia, que no se incluyó en el plan de transformación pero que también es esencial, se suman otros siete proyectos de los que solo quedan los últimos detalles o incluso están concluidos. El último estreno ha sido el de la uci pediátrica, que ha vuelto a su ubicación original, el hospital Materno-Infantil, y que se puso en marcha este lunes tras varios meses de obras y cerca de cuatro años de espera. Se han habilitado diez boxes individualizados para atender a los menores y acoger también a sus familiares.

Imagen de archivo de obras en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. / Gobierno de Aragón

Este verano, el hospital ha inaugurado también sus nuevas consultas de neuropediatría y metabolismo, que es otro de los proyectos recogidos en el plan de transformación y que refuerza la atención ambulatoria especializada que presta esta unidad a más de 6.000 niños. Los espacios se ha trasladado a la planta baja, lo que ha mejorado la accesibilidad, y se ha incorporado un sistema informatizado y anonimizado de gestión de turnos.

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A las consultas de neuropediatría se suma la instalación del telemando, un equipo radiológico dinámico para pruebas pediátricas funcionales; la renovación de la central de esterilización y de las lavadoras del área de digestivo, las nuevas cabinas para trasplante renal y de médula o la reforma del área de urgencias destinada a los pacientes de Traumatología. Según informaron desde el departamento en junio, la inversión de más de 11 millones para transformar el Servet durará hasta finales de 2026.