Candanchú ofrece 100 empleos para su próxima temporada de esquí: estos son los puestos vacantes

La estación de esquí de Candanchú, en el Pirineo oscense, empieza a preparar su próxima temporada y ya ha abierto su bolsa de empleo con hasta 100 puestos de trabajo. Se trata de perfiles variados en áreas de pistas y remontes, pero también en la escuela de esquí, zonas de hostelería, puestos de alquiler de material, atención al cliente, administración, guardería, mantenimiento y marketing, entre otras.

Los interesados pueden consultar las ofertas y presentar su candidatura a través del portal oficial de la estación (https://empleo.candanchu.com). En su convocatoria explican que ofrecerán medios de transporte en autobús desde Jaca, con paradas en los pueblos del valle hasta la estación de Candanchú.

En cada uno de los perfiles aparece un formulario para completar, a través del cual se envía el curriculum. También se especifican las condiciones de cada uno de los puestos. Además, se ofrecerá formación inicial específica según el puesto.

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El año pasado, la temporada de esquí en Candanchú comenzó el 5 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución y la apertura conjunta del dominio de 100 kilómetros junto a Astún. La campaña, por su parte, terminó el 5 de abril.