Así está el empleo en Aragón: el paro sube en agosto y supera los 50.000 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en agosto ha repuntado respecto al mes anterior en 945 personas, un 1,92 %, lo que deja la cifra total de personas en paro en 50.174.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a agosto del año pasado el paro ha subido en 1.693 personas, un 3,49 %.

En el octavo mes del año, el paro ha aumentado respecto al mes anterior en las tres provincias aragonesas: en la de Zaragoza en 718 personas, en la de Huesca en 214 y en la de Teruel en 13, un 1,86 %, 3,22 % y 0,32 % más, respectivamente.

De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de agosto en 39.217, en la de Huesca en 6.860 y en la de Teruel en 4.097.

Respecto a agosto de 2025, el paro ha subido en 552 personas en la provincia de Huesca (un 8,75 %), en 967 en la de Zaragoza (2,53 %) y en 174 en la de Teruel (4,44 %).

De los 50.174 desempleados registrados en las oficinas de empleo a final del mes pasado, 30.524 son mujeres (el 60,84 % del total) y 19.650 (39,16 %).

Por edades, 4.787 parados tienen menos de 25 años (2.716 hombres y 2.071 mujeres) y 45.387 más de esa edad (28.453 mujeres y 16.934 hombres).

En agosto el paro ha subido en todos los sectores: en 458 personas en servicios, en 252 entre el colectivo sin empleo anterior, 41 en agricultura, 112 en industria y 82 en construcción.

De este modo, el número total de desempleados a finales del mes pasado se ha situado en 34.017 en servicios, en 6.430 entre las personas sin empleo anterior, 5.363 en industria, 2.563 en la construcción y 1.801 en la agricultura.

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en julio se ha situado en 11.734 (un 23,39 % de total de parados) tras subir en 442 personas respecto al mes anterior (un 3,91 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha repuntado en 2.345 personas, un 24,98 %.

Del total de parados extranjeros, 8.158 proceden de países extracomunitarios (el 69,52 %) y 3.576 de comunitarios (30,48 %).

En Aragón se han firmado en agosto 38.167 contratos, 11.716 menos que el mes anterior, lo que supone un retroceso del 23,49 %, si bien en variación anual han aumentado en 4.083, un 11,98 % más.

Del total de contratos suscritos, 12.927 eran indefinidos, el 33,88 %, y temporales 25.240, el 66,13 %.

A finales de agosto, 42.078 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 83,86 % del total de desempleados. De ellos, 25.661 recibían prestación contributiva, 16.405 un subsidio y 12 una renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 52 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 988,9 euros al mes.