El Gobierno de Aragón insiste en los "motivos personales" tras la dimisión de la gerente del IASS: "No vamos a alimentar ninguna otra cuestión"
La vicepresidenta Mar Vaquero evita responder a las posibles tensiones con Vox por su gestión de los menores y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha sido la encargada de responder a todas las preguntas tras la dimisión de la ya exdirectora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero. Y lo ha hecho defendiendo los "motivos personales" que adujo Tejero, según trasladó la consejería que dirige el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), que no ha comparecido ante los medios tras el Consejo de Gobierno, pese a tener sin dirección el principal organismo a su cargo, que gestiona 470 millones de euros de presupuesto al año.
Vaquero no se ha salido del guion de los "motivos personales" y ha asegurado que "no vamos a alimentar ninguna otra cuestión", al ser preguntada por las tensiones que ha generado en el organismo la dirección de Vox y sus polémicas medidas vinculadas, especialmente, a la gestión de los menores y de los menores migrantes.
"Esta dimisión la ha presentado la directora gerente por motivos personales y vamos a respetar los motivos que ella ha aducido para presentar su dimisión. En el Consejo de Gobierno hemos aprobado ese cese como cualquier otro que se puede producir en el día a día", ha expresado Vaquero, que ha asumido que el de Tejero no será el único cese o dimisión que se produzca en la legislatura. "Hay muchas circunstancias personales y profesionales que se pueden producir y actuamos con total normalidad. No vamos a alimentar ninguna otra cuestión", ha incidido.
Tampoco ha concretado qué perfil busca ahora el vicepresidente para liderar el IASS, el organismo del que depende la gestión de la dependencia, la discapacidad o la atención a los menores. Aunque fuentes del Gobierno aragonés consideran que ese nombramiento no tardará en llegar. "Les anunciaremos cuando corresponda quién será la persona que pueda asumir ese cargo", se ha limitado a decir Vaquero, que ha incidido en que "la única persona que puede dar explicaciones sobre sus razones para dimitir es la señora Tejero".
"No ha sido un cese del consejero y no vamos a entrar en las razones que le han llevado a tomar la decisión", ha reiterado, ante la insistencia de las preguntas de los periodistas por la tensión que han trasladado los propios trabajadores del IASS y miembros de las entidades sociales que trabajan con la entidad ante las polémicas decisiones de Nolasco.
Nolasco asume el mando del IASS
Mientras se busca una alternativa para dirigir el IASS, es el propio vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, quien asumirá las funciones de dirección. Así lo ha confirmado Vaquero, que ha recalcado también que la maquinaria del IASS "sigue trabajando con total normalidad con un gran equipo de profesionales".
"El vicepresidente sigue asumiendo las funciones y el IASS sigue trabajando con total normalidad. Esperamos cuanto antes poder tener ese perfil y seguir desarrollando las funciones por la nueva persona que asuma esa tarea", ha declarado Vaquero. Y, sin más detalles, ha recalcado que se busca un perfil "que cumpla con las necesidades del IASS, que es muy importante en las prestaciones sociales, tiene el presupuesto más importante del departamento y estoy convencida de que el vicepresidente sabrá encontrar ese perfil".
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