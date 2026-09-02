El Gobierno de Aragón llevará el techo de gasto a las Cortes este mes de septiembre

El Gobierno de Aragón prevé presentar el techo de gasto en las Cortes de Aragón este mismo mes de septiembre. Así lo ha confirmado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, tras la primera reunión del Consejo de Gobierno del curso político. Fuentes del Departamento de Hacienda confirman que se está trabajando en el proyecto de presupuestos, que nacerá pactado por los dos socios de gobierno, el Partido Popular y Vox.

Cabe recordar que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, adelantó las elecciones autonómicas al pasado 8 de febrero al no conseguir aprobar, por segundo año consecutivo, los presupuestos de la comunidad autónoma. Desde que llegó al Pignatelli en 2023 tan solo ha sacado adelante unos presupuestos, los de 2024, que pactó con Vox en esa primera legislatura de coalición de las dos derechas. Si logra aprobar las cuentas de 2027, este sería su segundo proyecto de presupuestos aprobado en cinco años. A priori, nada debería evitarlo, al contar con el apoyo parlamentario de los 40 diputados que suman las dos derechas.

Vaquero incidió en que los esfuerzos de ambos socios están centrados en aprobar esos presupuestos, que forman parte del principal compromiso del pacto de gobierno que mantuvo la presidencia en manos de Azcón. "Fíjense si es importante que no tener presupuestos para nosotros supuso adelantar las elecciones", ha recordado Vaquero.

De momento, se mantienen los plazos que dio el propio consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de presentar el techo de gasto este mes de septiembre y arrancar así la maquinaria de la tramitación parlamentaria de las cuentas para que estén aprobadas antes del 1 de enero de 2027. Es previsible que ese primer trámite de aprobación del techo de gasto se lleve a las Cortes en el segundo pleno del periodo de sesiones, a finales de septiembre.

La vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Mar Vaquero, tras el Consejo de Gobierno. / Gobierno de Aragón

"Cada consjería escribe su carta a los reyes mayos, priorizamos los proyectos que vamos a impulsar y eso se hace de forma consensuada y es en lo que estamos trabajando desde el inicio de la legislatura", ha explicado Vaquero, que ha incidido en que esta es la "prioridad" del gobierno de coalición. "Esperamos llevar este mes a las Cortes el techo de gasto. Todo está preparando, teniendo en cuenta los ajustes que tendrá que haber en cada consejería, pero llevamos meses trabajando en ello", ha añadido.

Respecto a la participación de otros grupos parlamentarios en la elaboración de las cuentas, Vaquero no ha descartado una posible "ronda de contactos porque tenemos un consejero de Hacienda que es muy dialogante y respetuoso", pero ha circunscrito esa participación, principalmente, al periodo de enmiendas "en el que se visibilizan las aportaciones de todos los grupos y se trabaja en la ponencia para tratar de obtener el mayor consenso".

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En esta legislatura, con el PAR fuera de las Cortes y Teruel Existe más crítico con la gestión del PP y Vox, y la oposición clara del PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, lo previsible es que el proyecto de presupuestos solo salga adelante con los votos de los socios de gobierno.