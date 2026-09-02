El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular en el incendio de Las Peñas de Riglos

El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular en la causa que investiga el incendio originado en Santa María de La Peña y que acabó poniendo en riesgo los monasterios de San Juan de la Peña y llegó casi hasta las faldas de Peña Oroel. El origen del mayor fuego que ha sufrido la comunidad autónoma desde 1994, con más de 14.500 hectáreas quemadas y que obligó a evacuar a 19 poblaciones, está siendo investigado por la Justicia y tiene a su principal sospechoso, un trabajador de las obras de la carretera A-132, fuera de prisión por decisión judicial. Ahora, con esta personación, el Ejecutivo aragonés que dirige el presidente popular Jorge Azcón podrá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que considere oportunas y se deriven del procedimiento judicial.

Así lo ha anunciado tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del curso político la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, que ha anunciado también que el Gobierno autonómico ha solicitado al central la declaración como zona catastrófica de los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha anunciado que el Gobierno de Aragón ya está preparando las ayudas pertinentes para los afectados.

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