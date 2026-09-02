El IASS mira hacia los asesores de Vox en el departamento para elegir nuevo gerente

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) acumula 30 años de trayectoria siendo el referente en la gestión de la atención social, la dependencia o la discapacidad en Aragón. La efeméride se cumplió el pasado 1 de julio, cuando la ahora exdirectora gerente del organismo, Marta Tejero, celebró que "a lo largo de estas tres décadas hemos aprendido que cada avance, por pequeño que parezca, transforma vidas". Y aseguró que "cuando una administración escucha, acompaña y cuida, la sociedad avanza".

Tres meses después de ser elegida para el cargo ha presentado su dimisión por "motivos personales", según indicaron desde la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y sin dar más explicaciones. Una renuncia que ha dejado "flasheados" a los representantes de las entidades del tercer sector, de la dependencia y de la atención a los menores que tienen en el IASS a su referente dentro del Gobierno de Aragón.

Una dimisión que deja también un revuelo notable entre los trabajadores de un organismo que gestiona 469 millones de euros (según los presupuestos de 2025), o lo que es lo mismo, el 90% de las cuentas del Departamento de Bienestar Social. Además, aunque tradicionalmente ha sido un espacio regido por decisiones técnicas, en esta legislatura, bajo el mandato de Vox, se ha convertido en el centro de la acción política e ideológica de la ultraderecha desde el Gobierno de Aragón, que ha convertido en los menores migrantes uno de sus objetivos políticos. El vicepresidente Nolasco pidió pruebas forenses para detectar la edad de forma generalizada a todos los migrantes que lleguen, y desde los canales oficiales del Gobierno de Aragón se ha hablado de casos de menores que han cometido delitos, a pesar de que se trataba de menores bajo tutela del propio Gobierno de Aragón.

El sucesor será del propio departamento

Por eso, para suceder a Tejero en el cargo, varias fuentes consultadas por este diario coinciden en que el vicepresidente Nolasco busca a alguien que ya está trabajando en la consejería y que pueda "compartir" sus políticas, no solo ejecutarlas. Uno de los nombres que están sobre la mesa es el de la asesora del vicepresidente Mariví Martínez Olmos, que ya trabajó anteriormente de la mano de la exconsejera de Bienestar Social en la pasada legislastura, Carmen Susín (PP).

Pocos contactos de las entidades con Tejero

En estos tres meses de acción de la exdirectora gerente del IASS, varias organizaciones sociales y entidades del tercer sector coinciden en la falta de contacto con Tejero, a quienes muchos de los representantes de estas organizaciones sociales no conocían.

Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en Aragón, su máximo responsable en Aragón, Gustavo García, comparte que la exgerente del IASS ha pasado por el departamento en silencio, por lo que le resulta difícil ahondar en los detalles de su gestión. Según explica, el organismo ha funcionado "a puerta cerrada" bajo su liderazgo, durante el que asegura que no mantuvo ningún encuentro con ellos así como tampoco recibieron ninguna propuesta o planteamiento por su parte.

Desde el Colegio de Educadores Sociales, que representa a los educadores sociales que trabajan en los centros de menores, mostraron su "sorpresa total" por esta salida y reconocieron, también, que en estos tres meses no habían tenido oportunidad de reunirse con la responsable del IASS. Ello a pesar de las polémicas decisiones del vicepresidente Alejandro Nolasco, como la retirada de la paga de 17 euros mensuales a los usuarios de los centros de menores, o su orden para ampliar a otras profesiones la posibilidad de trabajar en los centros de menores.

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"Solicitamos a principios de agosto una reunión con la directora del IASS pero no habíamos obtenido respuesta", explica la presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Aragón, Gema López. Organizaciones sindicales como UGT reconocen que tampoco habían mantenido contacto con Tejero en este tiempo, a pesar de las polémicas decisiones que se habían adoptado en el ámbito de los servicios sociales en Aragón.