Un matrimonio ceutí lleva su historia como bandera en la manifestación de la plaza del Pilar: "Necesitan ayuda de todos nosotros"

La distancia que los separa no consigue romper el vínculo con su tierra. Eloísa y Juan son un matrimonio ceutí que vive en Zaragoza desde hace más de 20 años y que este miércoles ha acudido a la manifestación convocada en la plaza del Pilar para mostrar su apoyo a su ciudad natal. Entre los asistentes, han puesto voz a una preocupación que llevan semanas viviendo desde lejos y que, para Eloísa, resulta especialmente difícil de gestionar, ya que su familia y amigos todavía continúan allí.

"He vivido la manifestación con muchísima emoción. Necesitan ayuda, de todos nosotros, necesitamos a toda España unida, que estemos todos con Ceuta. Llevan ya un mes con esta situación insostenible", explica Eloísa. Sus palabras reflejan la impotencia de quien sigue los acontecimientos desde la distancia, pero que conoce de primera mano la realidad de la ciudad. De hecho, ella estuvo en Ceuta durante la segunda semana después de que iniciara la crisis migratoria que ha provocado la movilización, y en aquella visita, pudo comprobar de primera mano cómo había cambiado la vida que conocía allí. "Están desesperados, eso es para estar allí y vivirlo para poder entenderlo. Es muy triste", recuerda.

Su relato se vuelve más personal cuando habla de lo que encontró al regresar a su ciudad. Entonces Eloísa recuerda las calles, a sus familiares y amigos, con una sensación de tristeza que todavía arrastra: "Llegar a mi casa y ver a mi familia, mis amigos, toda la gente en sus casas, sin niños en las calles, es muy duro. Todo el mundo con esa inseguridad, una inseguridad con la que yo he ido a mi tierra por primera vez en mi vida. Ahora le toca vivir esa preocupación desde Zaragoza, situación que reconoce que no resulta sencilla. "Lo estoy pasando muy mal en la distancia porque no puedo estás allí con ellos", señala.

Aun así, su relación con Ceuta sigue intacta y cada vez que regresa siente que vuelve a casa: "Cada vez que cruzo con el barco a mí me da la vida, llego a mi tierra, llego a Ceuta". Para ella, regresar a la ciudad supone recuperar una parte de sí misma y reencontrarse con una comunidad con la que mantiene ese fuerte sentimiento de pertenencia. Eloísa habla también con orgullo de los ceutíes y destaca especialmente la solidaridad de sus vecinos, junto con la capacidad de sentirse en casa cada vez que vuelve: "La gente que hay allí no se puede llegar a imaginar nadie lo buena que es, lo solidaria que es. Sientes como si no te hubieras ido nunca".

Precisamente por ese vínculo ha decidido acudir a la concentración de Zaragoza. Aunque no pueda estar físicamente junto a los suyos en Ceuta, considera importante que también desde la península se escuche lo que está ocurriendo, y para el matrimonio, manifestarse en la plaza del Pilar es una manera de acompañar a su ciudad desde la distancia y de reclamar que el resto del país no permanezca ajeno. Finalmente, la ceutí reclama una respuesta firme y considera que ha llegado el momento de actuar y "dar un golpe sobre la mesa", para aumentar, según ella, el respeto al pueblo ceutí.

Entre la emoción, la preocupación y el recuerdo de su ciudad, Eloísa y Juan han querido estar presentes en Zaragoza. Con su presencia buscan representar y acompañar a todos los familiares o conocidos que siguen en Ceuta. Y también, reivindicar que pese a los kilómetros que separan ambas ciudades, el sentimiento continúa intacto.