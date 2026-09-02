Los médicos de Aragón se suman a la huelga estatal y amenazan con tomar "medidas drásticas" en la comunidad si la negociación con el Salud continúa estancada

El conflicto médico está lejos de llegar a su fin. Dejadas atrás las vacaciones de verano, el Comité de Huelga de Aragón se ha reunido este miércoles y ha decidido secundar la huelga indefinida de octubre que ha sido convocada a nivel nacional para volver a reclamar un Estatuto Marco propio. El malestar no llega solo a nivel nacional y desde CESM han alertado de que si las negociaciones con el Salud que llevan a cabo junto a Fasamet continúan en la misma línea y no avanzan, se verán "obligados a tomar medidas drásticas". "Nuestra impresión es que la administración no tiene intención de estar a la altura de la gravedad del conflicto", han compartido desdel el sindicato.

CESM Aragón y Fasamet firmaron a mediados de mayo un preacuerdo con el Departamento de Sanidad, al que hacía apenas dos semanas había llegado su actual consejero, Ángel Sanz, para desconvocar la huelga autonómica y tender la mano a desobstruir el conflicto médico que arrastraban desde hacía meses. Las partes se marcaron un plazo de cuatro meses para abordar las demandas sindicales a través de grupos de trabajo y, aunque queda un mes y medio para que este concluya (termina el 15 de octubre), los sindicatos han criticado que en este no se ha progresado "en ningún punto" y la negociación "no avanza" en la forma que esperaban.

Los encuentros mantenidos hasta el momento, que según informan desde CESM y Fasamet no han parado durante el verano, han dejado insatisfechos a los dos sindicatos médicos de la comunidad, que se mantienen a la espera de nuevos encuentros con la consejería que permitan un cambio de rumbo. En mayo, las organizaciones sindicales ya alertaron de que el pacto firmado era un acercamiento de posturas pero no suponía una solución definitiva.

Los sindicatos solicitan que se escuchen sus demandas, que pasan por puntos como mejorar las condiciones laborales y económicas de los médicos de Aragón, garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025 o aumentar el precio de la hora de guardia, entre otros muchos. Aseguran que con el Salud no han avanzado por ahora ni en estas ni en otras cuestiones, lo que podría devolverles al punto de partida y estar en la misma situación con la que comenzaron el año: envueltos en un conflicto nacional y autonómico.

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En Aragón, el pasado curso estuvo marcado por las protestas de los médicos, que además de concentrarse en múltiples ocasiones fueron a la huelga en hasta cinco ocasiones distintas, la mayoría llevadas a cabo a la vez que las estatales para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad. La única expceción fue en abril, cuando a la semana de huelga a nivel nacional añadieron otra autonómica que coincidió con el 23 de abril, Día de San Jorge y de Aragón. Las anteriores habían sido en diciembre 2025 y en febrero y marzo de 2026.