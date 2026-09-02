Motorland, el autoconsumo, el hidrógeno y las ayudas a la hostelería en la pandemia: los grandes hitos de Arturo Aliaga

Arturo Aliaga fue un hombre de marcado perfil técnico en su larga trayectoria política. Cuando el primer gobierno de Marcelino Iglesias lo reclutó en el año 2002 para su gabinete era un ingeniero industrial que ni siquiera militaba en el PAR, pero ahí está el comienzo de sus 17 años al frente del Departamento de Industria (al que se añadieron responsabilidades como Turismo o Innovación en algunas etapas), cargó que desempeñó con tres Ejecutivos diferentes.

El nombre de Arturo Aliaga es indisoluble de un proyecto que se desarrolló bajo su paraguas, Motorland Aragón, y que situó a Alcañiz como uno de los centros neurálgicos del deporte de motor en el circuito mundial. Las obras del complejo comenzaron en 2006, el circuito de velocidad abrió en 2009 y el primer gran premio de MotoGP llegó en 2010. Dos décadas después, el complejo automovilístico sigue siendo uno de los motores del Bajo Aragón.

El político zaragozano era un apasionado de la energía, de la que hablaba de forma pedagógica cada vez que tenía oportunidad. Fue un visionario al apostar por el autoconsumo, sobre todo en el ámbito de las empresas, y logró dar un empujón a esta modalidad energética al pasar de 30 a 3.274 instalaciones en tres años entre 2019 y 2022. El otro vector estratégico por el que apostó a largo plazo fue el hidrógeno renovable, que tan en boga está ahora con la creación de las redes troncales y los proyectos de generación de este gas a partir de energías limpias. Aliaga fue el impulsor de la Fundación del Hidrógeno de Aragón, una entidad pionera en España para aprovechar los potenciales de este recurso. Y hasta el final de su vida política apostó por este elemento, autorizando la prospección del prepirineo aragonés en busca de unas enormes bolsas de hidrógeno natural que, según algunos inversores, existen en el subsuelo oscense.

Uno de los momentos más duros de la trayectoria política de Arturo Aliaga sucedió al poco de llegar a la vicepresidencia del Gobierno de Aragón. No se había cumplido un año con el cuatripartito en el Pignatelli y estalló la pandemia. La consejería de Industria fue la encargada de gestionar las ayudas a la hostelería. Su departamento gestionó tres planes de choque por 86,3 millones de euros con ayudas que oscilaban entre los 3.000 y 200.000 euros.

No fue aquella la única crisis con la que lidió el ingeniero aragonesista. Fue responsable de la consejería de industria cuando Aragón y España se sumieron en la Gran Recesión, que disparó el cierre de empresas y el despido de decenas de miles de trabajadores a través de los expedientes de regulación de empleo. Los Ejecutivos de los que formó parte con Iglesias (hasta 2011) y Luisa Fernanda Rudi (entre 2011 y 2015) tuvieron que negociar una buena cantidad de ellos en un clima de fuerte tensión social.

Impulsor de la ley de Industria, que recogió la figura del PIGA

Durante su primer mandato, fue responsable de promover la primera ley de la industria en Aragón, aprobada en el año 2006, que estableció el marco autonómico para la promoción industrial, la modernización administrativa, la seguridad industrial y el Consejo de Industria. Aliaga fue quien presentó personalmente el proyecto de ley ante el pleno de las Cortes. En la citada normativa se incluye la fórmula legal para la redacción de los Proyectos de Interés General de Aragón, los ahora reivindicados PIGA, que primero sirvieron para impulsar por la vía rápida las actuaciones estratégicas como la plataforma logística de Zaragoza (Plaza) o el aeropuerto de Teruel y del que ahora se sirven los centros de datos y la gigafactoría para acelerar su desembarco en la comunidad.

Otro de los grandes proyectos por los que apostó Aliaga cuando dirigía la consejería fue Dinópolis. El parque entró en funcionamiento un año antes de su llegada al primer Gobierno de Marcelino Iglesias, pero apostó por el complejo de forma decidida y en el año 2021 impulsó la declaración de interés autonómico para la ampliación de las instalaciones con un presupuesto de 24 millones de euros. Dinópolis superaba entonces los 3,2 millones de visitantes desde su apertura y recibía una media cercana a 150.000 personas al año, de las que un 90% eran visitantes de fuera de la provincia.

Además, Aliaga fue responsable de desarrollar la sociedad Parque Tecnológico Walqa, en Huesca. Si bien era una idea que echaba a andar cuando accedió a la consejería de Industria en 2022, supo darle un espaldarazo para que dos décadas después el polígono al sur de la capital altoaragonesa supere las 50 empresas y los 500 empleos.

Esas son las luces del extenso legado político del expresidente del PAR, que comenzó una andadura como responsable del departamento de Industria de la DGA que se extendió hasta el año 2011, cargo que revalidó con la llegada de Luisa Fernanda Rudi (PP) a la presidencia de Aragón hasta 2015. Solo estuvo cuatro años fuera del Ejecutivo, los únicos en los que no estuvo al frente de Industria. En el año 2019, con el cuatripartito liderado por Javier Lambán y que ayudó a articular, regresó a los mandos de la consejería, donde también fue vicepresidente.