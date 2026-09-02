Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR

Arturo Aliaga, ex vicepresidente del Gobierno de Aragón y ex presidente del PAR, ha fallecido este miércoles a los 70 años. Nacido en Jaulín (Zaragoza) en el año 1955, había atravesado una larga enfermedad que ha terminado con su vida tras varios días ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. El veterano político dejó una larga trayectoria en las filas del partido aragonesista, donde llegó a ser el vicepresidente del Ejecutivo aragonés entre 2015 y 2023.

Ingeniero industrial de formación, llegó a la política para formar parte del primer Gobierno de Marcelino Iglesias, donde asumió el cargo de consejero de Industria, que mantuvo hasta 2011. En la legislatura posterior, revalidó el cargo con Luisa Fernanda Rudi (PP) como presidenta. Cuando cuatro años después otro socialista, Javier Lambán, alcanzó la presidencia de Aragón gracias al apoyo del PAR, Aliaga se convirtió en su vicepresidente.

En el terreno orgánico, Aliaga asumió las riendas del PAR en el año 2015 con la ardua tarea de suceder a José Ángel Biel, otro de los grandes rostros de los aragonesistas. Durante ocho años se mantuvo al frente de la formación al tiempo que se desempeñaba como vicepresidente de los dos gobiernos de Javier Lambán. Su salida del partido no fue amable: en 2021, tras un convulso congreso en el que salió reelegido por una mínima diferencia, comenzó una caída a los infiernos en el partido que culminó con la desaparición del partido de las Cortes de Aragón en las elecciones del pasado 8 de febrero.