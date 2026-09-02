La nueva uci pediátrica del hospital Infantil de Zaragoza ya es una realidad: trasladados los primeros pacientes

El hospital Materno-Infantil de Zaragoza estrenó este lunes su nueva uci pediátrica, a la que fueron trasladados al final de la mañana los dos menores que había ingresados en el Miguel Servet. El nuevo espacio abre con diez boxes individualizados que marcan la gran diferencia: por primera vez se garantiza la privacidad de pacientes y familias con espacios individualizados en los que, además de la hospitalaria, se dispone de otra cama y sillones para que el familiar pueda pasar la noche con el niño hospitalizado. Desde esta semana, y tras seis meses de obras y casi cuatro años de espera, el servicio vuelve a estar ubicado en la tercera planta del edificio en el que nació y abandona el área "provisional" en la que se encontraba desde noviembre de 2022.

Hace casi cuatro años, la falta de espacios y recursos en el Infantil urgió trasladar la uci pediátrica al edificio general del Miguel Servet, donde se adecuó un área provisional que simuló ser la oficial durante tres años y diez meses. En la zona temporal se disponía de nueve camas, tres más que cuando se encontraba en el hospital para niños, pero se mantenía en una sala grande sin espacios individualizados, con la excepción de un box de aislamiento.

Desde este lunes, pacientes y profesionales sanitarios disponen de diez habitaciones individualizadas en las que también hay cabida para las familias. En concreto, dos de los diez boxes están adaptados y cuentan con medidas especiales de aislamiento para determinados procesos. Para garantizar la privacidad y confidencialidad, el nuevo espacio cuenta también con un despacho independiente para informar a las familias. Este se encuentra separado de los boxes, lo que contribuye a que haya todavía más intimidad en este servicio renovado.

La nueva uci pediátrica se estrena además con áreas mejoradas para los profesionales, que también ansiaban volver al espacio originario, y con tecnología de primer nivel. El proyecto de obra mencionó que el servicio renovado estaría equipado con columnas suspendidas de doble brazo para gases medicinales y bombas de medicación y contaría con un sistema de videovigilancia integrada sin grabación y otro de llamada de emergencia con señales codificadas para facilitar la actuación inmediata ante situaciones de riesgo vital.

Conexión con otras unidades

Con su estreno esta semana, el Gobierno de Aragón cumple con los plazos de ejecución estimados, que apuntaban a una puesta en marcha al final del verano. El Ejecutivo autonómico ha invertido en la renovación más de 2,2 millones de euros (2.214.664), una apuesta que permite que ahora la uci pediátrica, al haber sido reubicada en el hospital Infantil, esté conectada con otras unidades del hospital como Cirugía Pediátrica u Oncopedriatría, lo que evita los desplazamientos entre distintos edificios del Miguel Servet, como sucedía desde 2022.

Las obras se enmarcan dentro del gran plan de transformación al que de un tiempo a esta parte se está sometiendo el Miguel Servet. Son 11 proyectos, la mayoría terminados y alguno todavía en marcha, en los que se han invertido más de 11 millones. El hospital de referencia en la comunidad ya ha estrenado algunas como las nuevas cabinas para trasplante renal o de médula, además de otras como el telemando, que es el nuevo equipo

La reubicación de la uci pediátrica y las obras acometidas para mejorar el espacio son todavía más fundamentales si se tienen en cuenta que la del hospital Miguel Servet es la única referencia de Aragón para atender a los pacientes pediátricos críticos. Se trata de una unidad de nivel III, que es el grado más alto de complejidad asistencial en este ámbito.

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La unidad ofrece atención a pacientes comprendidos entre los 0 y los 15 años, aunque en determinadas patologías el servicio se amplía hasta los 18. Se atienden enfermedades complejas como cánceres infantiles o problemas del corazón, entre otras, además de cirugías generales de alta especialización, neurocirugías, postoperatorios cardiacos complejos o diálisis aguda pediátrica.