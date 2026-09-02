Piensos Costa invertirá 38 millones en trasladar su sede de Quicena a PLHUS en Huesca y duplicará su plantilla
El Consejo de Gobierno ha aprobado declararla como Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón, un proyecto que permitirá liberar suelo en Quicena para construir vivienda
El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar como Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón el proyecto Quicena-Huesca. Piensos Costa, promovido por Piensos Costa, una actuación estratégica que contempla el traslado de la actual fábrica de piensos de Quicena a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), reforzando la capacidad productiva de una de las principales compañías agroalimentarias de Aragón.
La inversión prevista por la empresa supera los 38 millones de euros e incluye la construcción de una nueva planta industrial, un apartadero ferroviario y una instalación fotovoltaica. El proyecto permitirá duplicar el empleo directo de la actual fábrica hasta alcanzar 28 puestos de trabajo y generar un importante impacto en la actividad logística e industrial de la comarca.
Además del componente empresarial, la iniciativa incorpora una relevante dimensión de interés público. El traslado de la fábrica liberará suelo en Quicena y en la ciudad de Huesca que podrá destinarse a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública, dentro de los objetivos del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y de las políticas autonómicas de acceso a la vivienda. La declaración aprobada permitirá acelerar la tramitación administrativa del proyecto mediante procedimientos preferentes y urgentes.
La actuación prevista contribuirá a fortalecer el sector agroalimentario, impulsar el empleo, favorecer la cohesión territorial y consolidar a Huesca como un enclave estratégico para el desarrollo industrial y logístico de la comunidad.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que esta inversión "refuerza la capacidad productiva de una de las principales compañías agroalimentarias de Aragón".
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