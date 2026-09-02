Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCrimen de TausteBango CasademontIncendiosVivienda ZaragozaPescadería Zaragoza
instagramlinkedin

Piensos Costa invertirá 38 millones en trasladar su sede de Quicena a PLHUS en Huesca y duplicará su plantilla

El Consejo de Gobierno ha aprobado declararla como Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón, un proyecto que permitirá liberar suelo en Quicena para construir vivienda

Instalaciones de Piensos Costa en una imagen de archivo.

Instalaciones de Piensos Costa en una imagen de archivo. / Piensos Costa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar como Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón el proyecto Quicena-Huesca. Piensos Costa, promovido por Piensos Costa, una actuación estratégica que contempla el traslado de la actual fábrica de piensos de Quicena a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), reforzando la capacidad productiva de una de las principales compañías agroalimentarias de Aragón.

La inversión prevista por la empresa supera los 38 millones de euros e incluye la construcción de una nueva planta industrial, un apartadero ferroviario y una instalación fotovoltaica. El proyecto permitirá duplicar el empleo directo de la actual fábrica hasta alcanzar 28 puestos de trabajo y generar un importante impacto en la actividad logística e industrial de la comarca.

Además del componente empresarial, la iniciativa incorpora una relevante dimensión de interés público. El traslado de la fábrica liberará suelo en Quicena y en la ciudad de Huesca que podrá destinarse a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública, dentro de los objetivos del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y de las políticas autonómicas de acceso a la vivienda. La declaración aprobada permitirá acelerar la tramitación administrativa del proyecto mediante procedimientos preferentes y urgentes.

La actuación prevista contribuirá a fortalecer el sector agroalimentario, impulsar el empleo, favorecer la cohesión territorial y consolidar a Huesca como un enclave estratégico para el desarrollo industrial y logístico de la comunidad.

Noticias relacionadas

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que esta inversión "refuerza la capacidad productiva de una de las principales compañías agroalimentarias de Aragón".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un restaurante del Pirineo oscense que convenció a la Guía Michelín tras solo dos años de vida: 'Nos vamos con el corazón lleno
  2. La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
  3. Dimite Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tres meses después de llegar al cargo
  4. El refugio de Javier Ruiz en Aragón: un histórico municipio donde premiaron su forma de hacer periodismo
  5. El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España
  6. ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
  7. El barrio más poblado de Zaragoza celebra sus fiestas con Ruth Empoderada, Los Gandules y El Momo: 'Muchas ganas
  8. Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día

Piensos Costa invertirá 38 millones en trasladar su sede de Quicena a PLHUS en Huesca y duplicará su plantilla

Piensos Costa invertirá 38 millones en trasladar su sede de Quicena a PLHUS en Huesca y duplicará su plantilla

El Gobierno de Aragón insiste en los "motivos personales" tras la dimisión de la gerente del IASS: "No vamos a alimentar ninguna otra cuestión"

El Gobierno de Aragón insiste en los "motivos personales" tras la dimisión de la gerente del IASS: "No vamos a alimentar ninguna otra cuestión"

El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular en el incendio de Las Peñas de Riglos

Guía práctica para pedir, cambiar o cancelar citas médicas por WhatsApp en Aragón

Aragón avanza en un protocolo para coordinar una respuesta inmediata ante cualquier sospecha de peste porcina africana

Aragón avanza en un protocolo para coordinar una respuesta inmediata ante cualquier sospecha de peste porcina africana

El ciclista aragonés que ha vacilado a Erola Jons en La Vuelta: "¡Vaya curvas!"

El ciclista aragonés que ha vacilado a Erola Jons en La Vuelta: "¡Vaya curvas!"

El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: "Mucha expectación"

El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: "Mucha expectación"

Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: "Da mucha pena para el que ha venido toda la vida"

Tracking Pixel Contents