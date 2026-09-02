Pilar Alegría pide mejorar los cortafuegos y limpiar el perímetro de los pueblos tras su visita a los afectados del incendio de Las Peñas de Riglos

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado este miércoles "medidas económicas y actuaciones ágiles" para reforzar la prevención frente a los incendios forestales y proteger los cascos urbanos, después de mantener este miércoles un encuentro con alcaldes y concejales, vecinos, voluntarios, agricultores y personas afectadas por el incendio de Las Peñas de Riglos, en municipios de la Hoya de Huesca y la Jacetania.

Alegría ha explicado que el objetivo de la visita es "seguir manteniendo el contacto y escuchar a la gente que vive aquí", especialmente a quienes conocen el territorio durante todo el año, para recoger sus propuestas e incorporarlas al Plan Aragón 2027 que está preparando el PSOE. La intención, ha señalado, es trasladar también estas iniciativas a las Cortes de Aragón.

Entre las principales demandas trasladadas durante la reunión se encuentra la necesidad de actuar con urgencia en materia de prevención y protección de los núcleos urbanos. "Es fundamental y urgente permitir desde ya que todos los municipios tengan la posibilidad, los recursos materiales y físicos para poder hacer una limpieza y una perimetración de sus núcleos urbanos", ha expresado Alegría.

Alegría, en la reunión con vecinos de este miércoles. / PSOE Aragón

La dirigente socialista ha defendido también la necesidad de "reforzar la limpieza de las pistas forestales y mejorar los elementos que pueden contribuir a frenar la propagación de las llamas". En este sentido, ha puesto el foco en las carreteras autonómicas y en la importancia de mantener limpios y suficientemente anchos sus márgenes.

"Es esencial que los laterales de las carreteras estén limpios y sean lo más anchos posibles para hacer de cortafuegos natural", ha afirmado, después de comprobar sobre el terreno cómo la carretera contribuyó a frenar la propagación del incendio. Para Alegría, estas son actuaciones que pueden ponerse en marcha a corto plazo y que requieren la colaboración de las distintas administraciones.

"Creo que aquí todo el mundo somos plenamente conscientes de que los hábitos sociales y económicos han cambiado y que hacemos frente a una emergencia climática en nuestro país y también en esta comunidad autónoma", ha apuntado.

Ha defendido que la prevención y la extinción deben adaptarse a la nueva realidad climática. "Necesitamos más recursos, más medios, mejor dotación y, sobre todo, mejorar las condiciones laborales de los profesionales", ha reclamado.

En este contexto, Alegría ha destacado asimismo el papel fundamental que han desempeñado los agricultores durante los incendios, al tiempo que ha planteado que su participación en el operativo debe estar mejor organizada.

"Esos agricultores tienen que formar parte de ese operativo de una manera mucho más organizada", ha indicado. La propuesta socialista pasa por que aquellos agricultores que ponen a disposición del operativo sus medios y materiales puedan formar parte de un censo y de un mecanismo de colaboración más profesionalizado, de manera que su participación pueda articularse de forma eficaz cuando se produzcan emergencias.

Durante el encuentro, una de las principales preocupaciones trasladadas por los representantes municipales ha sido la situación del abastecimiento de agua potable.

Los vecinos denuncian que sigue faltando agua

Alegría ha señalado que se trata de un problema que afecta a numerosos municipios de las zonas de Riglos y Jacetania y que requiere una respuesta urgente. La alcaldesa de Santa Cruz de la Serós, Marifé Vinacua, en representación de los ediles de la Jacetania, se ha referido a la incertidumbre que tienen los vecinos de todas las localidades afectadas: "seguimos sin agua y además tampoco sabemos qué directrices seguir porque no se han puesto en contacto con nosotros y no sabemos bien cómo enfocar todo esto".

"Nos gustaría que a los ayuntamientos pequeños, que no tenemos la logística adecuada, se nos diera una serie de directrices para poder decírselo a nuestros vecinos que están preocupados y afectados: tanto los vecinos particulares como agricultores, ganaderos, negocios y empresas", ha dicho.

Pilar Alegría ha escuchado a los alcaldes afectados y que han estado reunidos con ella: el de Ayerbe, Antonio Biescas, el de Las Peñas de Riglos, Juan Torralba; el alcalde de Bailo, Javier Solana, la alcaldesa de Santa Cruz de la Serós, Marifé Vinacua, la alcaldesa de Hecho, Marta Lera, la de Ansó, Blanca Alfonso, la presidenta de La Jacetania, Olvido Moratinos, y los concejales de Jaca, Manu Díez y María José España, además de los representantes de las pedanías afectadas. En la visita ha participado también el secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés.

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Desde el PSOE Aragón han insistido en que la respuesta a los incendios no puede limitarse al momento de la extinción, sino que debe continuar después, atendiendo las necesidades de los municipios y de las personas afectadas y reforzando las medidas de prevención para reducir el impacto de futuros incendios.