La polémica batalla por un nogal centenario en un pueblo de Zaragoza a la que se enfrenta un arquitecto aragonés: "La poda es innecesaria"

Alberto Sánchez, arquitecto y propietario de una vivienda en Used, nunca imaginó que el proyecto con el que comenzó hace nueve años en su pueblo acabaría convirtiéndose en una batalla pública por un nogal. Y muchos menos, que una disputa con el ayuntamiento de esta localidad terminaría acumulando millones de visualizaciones en redes sociales. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos días, después de que el consistorio le requiera una poda del nogal que, según sostiene Sánchez, va mucho más allá de unas simples ramas.

El propietario de la casa asegura que los documentos oficiales que ha recibido hablan de "una poda radical de las ramas más allá de las que sobresalen de su muro", lo que supondría actuar en aproximadamente un tercio de la copa del árbol centenario. Una versión que, según denuncia, contrasta con las declaraciones públicas del alcalde: "Cuando digo que el ayuntamiento me ha pedido hacer una poda radical, es que así se mostraba en el escrito que recibí por su parte". El vecino, natural de Used, insiste en que no está hablando desde una opinión personal, sino de los documentos que ha recibido y él mismo ha aportado también al consistorio mediante diversas alegaciones que, asegura, "han sido todas rechazadas una tras otra".

Tamaño del nogal con la parte que se vería afectada por la poda radical / Servicio Especial

El origen de este conflicto se remonta a enero, cuando recibió un requerimiento municipal que hablaba de quejas vecinales causadas por las hojas y nueces que caían a la calle, junto con una supuesta afección del nogal a la iluminación de una farola hacia la vía. Alberto respondió que el árbol no impedía la iluminación y reclamó que se realizara un estudio que demostrara esa afección. "No se había hecho ningún tipo de prueba o estudio lumínico de ningún tipo que determinara que el árbol tapaba la luz de la farola, por lo que la poda es innecesaria", sostiene.

Incluso llegó a plantear diferentes alternativas antes de actuar sobre el nogal, entre las cuales se encontraba cambiar la luminaria, utilizar una bombilla más potente o trasladar la farola de ubicación. A su juicio, todas ellas, opciones que podrían estudiarse. Sin embargo, el Ayuntamiento de Used rechazó esta última posibilidad argumentando que la farola debía permanecer exactamente en ese punto porque así lo establecía el proyecto de alumbrado público.

El problema llegó cuando el arquitecto pidió consultar este proyecto: "Pedí una copia de ese proyecto de alumbrado público y me dijeron que no la podían localizar", relata. Una circunstancia que considera especialmente llamativa porque, según explica, el propio ayuntamiento había utilizado ese documento como argumento para justificar su decisión para más tarde declarar en un documento que "hasta el momento no se ha encontrado en el Archivo Municipal".

La farola afectada por el nogal iluminando la vía pública / Servicio Especial

Al conocer la situación, la Diputación Provincial de Zaragoza terminó reclamando que se elaborara un informe por parte de un arbolista y otro sobre la farola, para poder determinar si realmente era inviable trasladarla. Además, el arquitecto asegura que ha podido encontrar en el Plan General de Ordenación Urbana un plano de alumbrado público donde aparece dibujado el nogal, pero no la farola. "No es cierto lo que está diciendo el Ayuntamiento. Ni me pidieron cortar un par de ramas, ni hay ningún proyecto que diga que la farola no se puede mover", afirma.

El conflicto no se ha quedado ahí, ya que a finales de mayo, el propietario comenzó a observar que algunos árboles del interior del jardín estaban muriendo. Su hermano, agricultor, fue quien le alertó de que podía tratarse de herbicida. En julio, la parte baja del nogal y un ciruelo próximo estaban afectadas o habían muerto. Finalmente, un arbolista examinó ambos árboles y le confirmó a Alberto, que los daños eran compatibles con el herbicida, pero aun así, las muestras han sido enviadas a un laboratorio para su análisis. "Yo estaba un poco como que no me lo quería creer. Pero ya ha llegado un momento en el que es demasiado obvio", cuenta el vecino.

La situación ha provocado una enorme reacción en redes sociales, y el vídeo publicado por el arquitecto acumula cerca de cuatro millones de visualizaciones, una repercusión que reconoce entre risas que no esperaba. "Está siendo un poco locura. No pensaba que la gente se fuese a volcar tanto. No sé muy bien cómo voy a gestionar esto", admite.

Pero detrás de este conflicto hay una historia mucho más larga. Alberto creció en Used, estudió allí y posteriormente se marchó a Madrid y después a Nueva York, donde cursó un máster gracias a una beca. Mientras trabajaba allí, le avisaron de que una casa cerrada desde 1965 estaba en venta aunque prácticamente en ruinas, aun así, decidió comprarla. Su idea era convertirla en algo más que una vivienda: "Siempre digo que hay que tratar de hacer de una casa una herramienta de desarrollo cultural". Basado en la propuesta de su propio trabajo de fin de máster de utilizar el patrimonio para generar desarrollo económico.

La recuperación de la casa también permitió sacar a la luz documentos históricos, de los cuales una primera parte se encuentra digitalizada y forma parte del Fondo Ibáñez y Bernabé del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Entre los documentos se encuentran piezas de enorme antigüedad como algunos escritos datados en el año 1507, con hasta 519 años. El objetivo siempre ha sido que esa historia no quedara encerrada entre las paredes de una casa abandonada, ya que además, también había cuadros, textiles y objetos que han sido catalogados o restaurados por personas de todo el mundo.

Algunos de los escritos encontrados en la casa / Redes Sociales

El proyecto le ha dado reconocimientos y oportunidades como la de ser finalista de los Premios Princesa de Girona de Artes y Letras o contar con una beca Leonardo de la Fundación BBVA. Por eso, insiste en que su enfrentamiento actual con el Ayuntamiento de Used no nace de un rechazo hacia su pueblo, sino al contrario: "Yo vivía en Nueva York cuando compré la casa, por lo que creo que el compromiso con mi pueblo está más que asegurado".

Ahora, mientras espera ver el final de esta historia y sigue defendiendo la conservación del nogal, Alberto afronta una situación que nunca estuvo en sus planes. La casa que compró para demostrar que el patrimonio rural podía convertirse en una herramienta de futuro se ha convertido, paradójicamente, en el escenario de una lucha por proteger una de sus piezas claves.