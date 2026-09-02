El PP Aragón trae a Gonzalo Bernardos a su Escuela de Verano en Tarazona

El PP-Aragón celebra los próximos 3 y 4 de septiembre la XVII edición de la Escuela de Verano Antonio Torres, que tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Tarazona bajo el título 'Cuatro retos para España en una Europa en transformación'. Una cita que marca el inicio del curso político para los populares aragoneses y que volverá a convertirse en un espacio de análisis, reflexión y debate sobre algunos de los principales desafíos que afrontan Aragón, España y Europa.

La Escuela de Verano, organizada un año más en colaboración con el Partido Popular Europeo, centrará su programa en cuatro grandes cuestiones de especial relevancia para el futuro de nuestro país: la vivienda, la inmigración, la agricultura y la regeneración democrática.

Durante la presentación del programa, la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha subrayado la importancia de este encuentro como un foro para escuchar a expertos, profesionales y representantes de distintos ámbitos de la sociedad. "Creemos firmemente que para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo es imprescindible escuchar, analizar y debatir. Solo desde el conocimiento y la colaboración con la sociedad podemos impulsar soluciones eficaces que mejoren la vida de las personas", ha señalado.

Alós ha destacado además que esta Escuela de Verano se ha consolidado como una herramienta útil tanto para la formación y el intercambio de ideas entre los cargos públicos y afiliados del Partido Popular como para enriquecer las políticas que se impulsan desde las instituciones. "Queremos que siga siendo un espacio abierto al conocimiento y a la búsqueda de soluciones para responder a las necesidades reales de los aragoneses", ha añadido.

Jorge Azcón y Miguel Tellado, secretario general del PP, se saludan este martes antes de Fórum Europa. / Europa Press / Marta Fernández

Clausura a cargo de Miguel Tellado y Jorge Azcón

La inauguración de la XVII Escuela de Verano tendrá lugar el jueves 3 de septiembre a las 12:00 horas y contará con la participación del alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y del presidente provincial del PP-Zaragoza, Ramón Celma.

A continuación, a las 12:30 horas, se celebrará la primera mesa de debate, dedicada a la vivienda bajo el título "Del bloqueo a las llaves: soluciones para la crisis de vivienda en España y Europa". La mesa estará moderada por Borja Giménez Larraz, eurodiputado del Grupo PPE y miembro de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, y contará con la participación de Andrés Horcajada, CEO y socio fundador de TECNUM; Francisco Mangado, arquitecto urbanista; Luis Alberto Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza; María Pía Canals, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón; y Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

La jornada continuará a las 16:30 horas con la mesa “Una inmigración ordenada para una Europa fuerte”, en la que participarán Belén Portolés, directora de YMCA Aragón; Javier Martínez-Fresneda, director de la Fundación NEOS; y Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.

Posteriormente, a las 18:30 horas, se abordará el tercero de los grandes retos de esta edición con la mesa “La agricultura europea ante la nueva PAC. Retos y oportunidades para el campo español”. Este debate estará moderado por Carmen Crespo, eurodiputada del Grupo PPE y portavoz adjunta del PPE en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y contará con la participación de Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón, y Enrique Chueca, presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón.

La segunda jornada, el viernes 4 de septiembre, comenzará a las 10:30 horas con la mesa “Regeneración democrática. Recuperar la política útil y fortalecer las instituciones”. La sesión estará moderada por Raúl de la Hoz, eurodiputado del Grupo PPE y contará con las intervenciones de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; Gerardo García-Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; y Manuel Marín, director de Vozpópuli.

La clausura de esta XVII edición tendrá lugar a las 12:30 horas del viernes y correrá a cargo del secretario general nacional del Partido Popular, Miguel Tellado, y del presidente del PP-Aragón y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

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Con esta nueva edición, el PP-Aragón vuelve a apostar por un formato consolidado que reúne a más de 150 participantes y que pretende contribuir al análisis de los principales desafíos sociales, económicos e institucionales desde una perspectiva abierta, plural y europea. La vivienda, la inmigración, la agricultura y la regeneración democrática serán los asuntos que centrarán dos jornadas de trabajo que buscan avanzar en propuestas y soluciones para el futuro de Aragón y de España.