El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo

Susanna Griso ha tenido un verano especial. En julio se casó con el directivo, Luis Enríquez Nistal en una ceremonia en la Costa Brava. En agosto, llevaron a cabo su luna de miel. Esta no fue ningún gran viaje a otro país. Decidieron disfrutar de diferentes lugares del territorio español como Ibiza, la Cerdanya en los Pirineos catalanes o las playas del sur en Cádiz.

En estos días de relax han vivido diferentes actividades como ver las carreras de caballos de Sanlúcar y visitar unas conocidas bodegas donde degustaron vinos tradicionales como la manzanilla y el palo cortao. Durante estos días de desconexión estuvieron acompañados por los hijos de la periodista. Y es que el matrimonio ha formado una gran familia con siete hijos, tres aportados por Susanna y cuatro aportados por Luis, de su primer matrimonio.

Ahora, con la llegada de septiembre Susanna Griso vuelve a la televisión con una nueva temporada de 'Espejo Público'. La presentadora para este nuevo inicio se ha desplazado a Ceuta para mostrar la realidad de todo lo que se está viviendo allí con la crisis migratoria.

Las visitas de Susanna Griso a Aragón

Un lugar menos polémico actualmente que Ceuta, es Aragón. Nuestra comunidad ha sido alabada por Griso y la ha visitado bastante a menudo. La periodista reconoce que por sus numerosos viajes entre Barcelona y Madrid ha realizado paradas varias veces en Zaragoza, ciudad donde tiene muchos amigos. Además, esos viajes le han hecho conocerse diferentes restaurantes y vías de servicio de las carreteras.

Pero si hay un lugar de Aragón que descubrió Griso es la provincia de Teruel. La presentadora reconoce que se ha escapado alguna vez a diferentes lugares de la provincia que según ella misma merecen mucho la pena.

Recoger trufas en Teruel

En concreto, destaca su escapada cuando fue a recoger trufas, algo que piensa volver a hacer. Aunque no da pistas del lugar exacto donde fue a probar las trufas, la comarca de Gúdar-Javalambre es el mayor productor mundial de trufa negra. Por lo que lo más probable es que fuera por esta comarca.

Entre las localidades donde destaca el trufiturismo está Sarrión, considerado la capital mundial de la trufa negra, concentra una enorme parte de la producción provincial y cuenta con el centro de interpretación de la Trufa: Tuber Universum. Celebra desde hace más de 20 años Fitruf, la feria internacional de la trufa, un certamen monográfico donde reúne a profesionales del sector de la truficultura.

Sarrion, la capital el mundo de la trufa / Turismo Aragón

Descubriendo localidades a través de la truficultura

Más allá de las trufas, en el municipio resiste la puerta de Teruel de las antiguas murallas declarada como Bien de Interés Cultural. Tras ella, se encuentra la casa de los Monterde, un ejemplo de las casas-palacio del XVII, de las que se pueden apreciar varias en la localidad.

Otra localidad es Mora de Rubielos, en ella también se ofrecen actividades turísticas vinculadas a este hongo. En ella, además destaca su legado medieval aún conservado: murallas, portales de acceso y sobre todo la excolegiata de Santa María la Mayor y el impresionante castillo de los Fernández de Heredia. Ambos grandes ejemplos de la arquitectura gótica.

Mora de Rubielos / Ayuntamiento de Mora de Rubielos

En caso de que no fuera esta comarca, otra de la provincia turolense podría ser la del Jiloca o la del Maestrazgo. Además, aparte de Teruel, en Zaragoza y Huesca también se encuentran lugares donde la recolección de la trufa es bastante habitual. En Huesca en la zona del Prepirineo como Graus (comarca de la Ribagorza) o comarcas como la del Sobrarbe y la Jacetania, aunque estas dos están más centradas en plantaciones dedicadas a la truficultura controlada e investigación biológica.

Por su parte en Zaragoza, hay un auge en determinadas zonas donde se lleva a cabo la ruta gastronómica denominada 'Descubre la trufa'. La comarca de Daroca es una de las zonas de mayor rendimiento en la provincia. En Tarazona y el Moncayo también se puede encontrar este hongo y, por último, en el Campo de Cariñena que a pesar de su fuerte tradición vitivinícola se ha diversificado hacía la trufa.