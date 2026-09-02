Los sindicatos de los bomberos forestales celebran un "acuerdo de mínimos" con el Gobierno de Aragón tras semanas de protestas

Los representantes sindicales de los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales (CCOO, UGT y CSIF) han emitido un comunicado en el que celebran el "acuerdo de mínimos" firmado con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, según el cual, defienden que la consejería que lidera Luis Francisco Biendicho "acepta abordar las principales reivindicaciones sindicales y continuar la negociación con medidas concretas para el personal funcionario y laboral de la DGA que participa en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales".

Sin embargo, fuentes de la consejería de Medio Ambiente y Turismo del Ejecutivo aragonés rebajan estas expectativas y aseguran que lo pactado en la reunión de este miércoles supone "abrir formalmente la negociación sobre las reivindicaciones planteadas y establecer una hoja de ruta de trabajo".

Según reza el comunicado, este miércoles ha tenido lugar una reunión de la Mesa Técnica de Medio Ambiente, en la que el Gobierno de Aragón negocia las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral integrado en INFOAR (Agentes para la Protección de la Naturaleza, Ingeniero/as Técnicos Forestales, Ingenieros/as de Montes, Conductores).

Ahí, CCOO, UGT y CSIF han alcanzado lo que consideran un "acuerdo de mínimos" con el Gobierno de Aragón, que se compromete a la "creación de nuevos puestos de trabajo de varias clases de especialidad y categorías y a compensar económicamente el sobre esfuerzo y la disponibilidad extraordinaria del personal funcionario y laboral de INFOAR durante este verano".

Protesta de los bomberos forestales en el Sama. / Pablo Ibáñez

"La normativa ha quedado obsoleta"

Los representantes de los trabajadores consideran que la normativa que regula la participación de los trabajadores y trabajadoras de la DGA en Infoar "ha quedado obsoleta y, tras 25 años de vigencia, no contemplaba una campaña de incendios como la que ha sucedido este año".

Por eso, destacan que la Administración "se ha comprometido a negociar, de manera inmediata, la redistribución de la plantilla, la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales y al establecimiento de un calendario con otros puntos a negociar, como la Ley Autonómica de Agentes Forestales, la adecuación de centros de trabajo, el Decreto de Guardias y la renovación del parque de vehículos".

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Las organizaciones sindicales consideran que se trata de "un pequeño avance", y añaden que "es necesario imprimir más celeridad". Así, han pedido al Gobierno de Aragón "compromisos concretos y dotación presupuestaria suficiente para la negociación de todos estos temas pendientes".