La sociedad civil llora la muerte de Arturo Aliaga, un servidor público "infatigable" que hizo de Aragón "una parte de su vida"

La sociedad civil aragonesa llora la pérdida de Arturo Aliaga, quien ha fallecido este miércoles a los 70 años. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado la muerte de "un servidor público" que trabajó por los intereses de Aragón "de forma infatigable". El líder del Ejecutivo aragonés ha destacado que asumió varias veces la consejeria de Industria y llegó a desempeñar la vicepresidencia del Gobierno de Aragón.

La líder de la oposición en las Cortes y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, también ha expresado sus condolencias para los allegados de un hombre que "hizo de Aragón una parte esencial de su vida". "Quien fuera líder del PAR, vicepresidente de Aragón y consejero del Gobierno autonómico, dedicó muchos años al servicio público trabajando para mejorar esta tierra", ha destacado Alegría.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, también ha expresado su pésame a través de las redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón y diputado en las Cortes de Aragón. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha escrito en X.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha querido expresar su tristeza por la muerte del exvicepresidente de Aragón, exconsejero de Industria y expresidente del PAR Arturo Aliaga. "Arturo fue un aragonesista convencido que lo dio todo por su tierra hasta el último aliento, que durante dos décadas hizo una magnífica gestión al frente del Departamento de Industria sentando las bases de muchos grandes proyectos y que siempre tuvo claro que había que estar en el consenso, en el diálogo y alejado de los extremos", ha destacado Sánchez Quero, que ha mandado "un fuerte abrazo" a la familia y a los amigos del político fallecido.

Marcelino Iglesias: "Fue una buena persona y un trabajador incansable"

Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, ha subrayado en declaraciones a este periódico que Aliaga fue "una buena persona, un hombre de confianza y un trabajador incansable". Iglesias, que se mostró sorprendido por la muerte del expolítico de PAR, con el que habló justo antes del verano, ha puesto de manifiesto su importante labor como técnico y su cercanía a las empresas y al sector industrial de la comunidad.

También ha expresado sus condolencias Marisa Lázaro, viuda de Javier Lambán, fallecido hace poco más de un año, y con quien compartió gabinete de gobierno durante ocho años. "Que la tierra te sea leve", ha expresado.

Maru Díaz, quiera fuera consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en el cuatripartito de Lambán y excoordinadora autonómica de Podemos, ha asegurado a este diario que "en los momentos más complicados aprendí a valorar especialmente su talante, su cercanía y su enorme capacidad para buscar acuerdos y encontrar puntos de encuentro, incluso entre quienes veníamos de posiciones políticas muy diferentes", ha reconocido.

"Compartimos muchas horas y momentos muy difíciles en el Consejo de Gobierno, sentados uno al lado del otro y siempre le agradeceré su ayuda, su experiencia y su generosidad. Me quedo con muchos momentos compartidos y, sobre todo, con un profundo agradecimiento y cariño personal. Mi abrazo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de partido", ha indicado Díaz.

Marta Gastón, exconsejera de Economía también durante el cuatripartito, ha lamentado el fallecimiento de Aliaga y ha destacado que "fue sin duda responsable en gran medida de que el cuatripartito funcionara, muy leal siempre en el gobierno y buen compañero. Pese a las tensiones políticas que hubo en su partido, siempre antepuso el interés de Aragon y el gobierno", ha dicho.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha resaltado "la figura imprescindible de nuestra historia reciente" que fue Arturo Aliaga para Aragón. "Lamento el fallecimiento de Arturo Aliaga, expresidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, una persona que dedicó décadas a nuestra tierra", ha escrito en redes sociales.

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Desde su partido, el PAR, han enviado también un comunicado expresando sus condolencias y su apoyo a familiares y amigos. "El PAR lamenta profundamente el fallecimiento de Arturo Aliaga, quien fuera presidente de nuestra formación y desempeñara durante décadas importantes responsabilidades al servicio de Aragón", empieza el comunicado, que habla también de la "extensa trayectoria política e institucional" dedicando "una parte importante de su vida al servicio público". "Nuestro respeto y reconocimiento a su trayectoria y nuestro recuerdo en un día triste para Aragón", concluyen.