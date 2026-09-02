Al menos tres centros de Aragón mantendrán suspendidas las salidas extraescolares en el nuevo curso escolar

El debate sobre las salidas extraescolares ha vuelto a ponerse sobre la mesa este martes en el que miles de profesores se han incorporado a sus centros educativos en Aragón para dar inicio al nuevo curso. En su primer día del año lectivo, y todavía sin alumnos en las aulas, distintos claustros han abordado la orden transitoria que el Gobierno de Aragón publicó la semana pasada para empezar a regular estas actividades y varios han decidido mantener, al menos por el momento, la suspensión de las extraescolares. Las razones que arguyen son que la normativa provisional no responde a las necesidades del profesorado y no garantiza su seguridad jurídica.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, entre los centros que apuestan por mantener suspendidas las salidas fuera del centro por ahora están el CEIP Basilio Paraíso y el CPI Val de la Atalaya, en Zaragoza. Son dos de las decenas de colegios que a final del curso pasado las cancelaron para exigir una norma jurídica que ampara a los docentes estas actividades después de que se conociera la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022.

A ellos se suma el CPI Valdespartera III, que a diferencia de los citados previamente, y de otras tantas decenas de centros, las mantuvo hasta final de curso para evitar costes y perjuicios a las familias. Este martes, tras someterlo a votación entre el profesorado, han decidido cancelar todas aquellas que impliquen salir de sus instalaciones. Fuentes educativas citan otros posibles colegios que siguen esta misma línea para el inicio de curso.

En el caso del Basilio Paraíso, y según han informado fuentes de la dirección, la decisión está tomada; el claustro la ha ratificado este martes de vuelta al cole. También ha sucedido así en el Valdespartera III, donde según explica la directora, Rebeca Ramírez, se ha llevado a cabo una votación en la que una mayoría aplastante ha optado por mantenerlas suspendidas. Solo mantienen las actividades dentro del centro y el programa Erasmus.

La situación es similar en el Val de la Atalaya. Su director, Víctor Gutiérrez, ha explicado que los profesores han abordado la cuestión y todo parece apuntar a que la semana que viene, en el claustro del lunes 7 de septiembre, ratificarán la decisión de mantener suspendidas las que se llevan a cabo en el exterior.

Una orden "insuficiente"

Desde los tres centros agradecen este primer paso de la consejería pero coinciden en que la orden transitoria es "insuficiente". La directora del CEIP Basilio Paraíso, Asun Pitarch, cree que "se queda corta" porque carece de un reconocimiento a las horas extra o a la responsabilidad que adquieren los docentes en las salidas. "No hablo ni de una compensación económica, que tampoco se contempla, sino horaria", expone. Tras analizar la normativa, el centro considera que se amplía la burocracia, los protocolos y la carga de trabajo sin garantizar la defensa jurídica del profesorado en caso de que una situación fuera del centro llegue a los tribunales, como ha sucedido en el IES Ítaca.

El director del CPI Val de la Atalaya añade a los motivos citados el problema de las ratios. "Sugieren unos mínimos con los que ya cumplimos en los centros, que siempre hemos ido con un mínimo dos docentes", indica. Para él, el problema docente es otro: la falta de profesorado y/o profesionales. "Para el alumnado con necesidades educativas plantean unos recursos de los que no disponemos ni en el día a día y que, por lo tanto, no podemos poner a disposición en las salidas", expone. Como ejemplo, el número de auxiliares, en su caso "insuficiente" para atender las necesidades en el propio centro.

El Valdespartera III encuentra, además de las mencionadas por sus compañeros de oficio, la dificultad de encontrar profesorado que quiera participar en estas actividades de forma voluntaria. La falta de compensación económica, de tiempo de descanso -la norma transitoria fija doce horas de reposo tras la salida, una duración insuficiente a juicio de los sindicatos- y la "ausencia de protección jurídica" hace que cada vez menos docentes quieran participar en las salidas. "Ha habido algunos que han tenido que enganchar varias seguidas y es tiempo en el que estás fuera de casa", sostiene.

Noticias relacionadas

Con estas razones y otras, los centros apuestan "con pena" por la suspensión de estas actividades. Pitarch asegura que el profesorado "sufre por los estudiantes y por no poder hacer salidas en el entorno" y expresa que son "los que más" sienten tener que optar por esta decisión. "Se caen proyectos, actividades, hermanamientos con centros de día... ", indican. También así lo manifiesta la directora del Valdespartera III, que recuerda que trabajan por y para su alumnado. A los equipos directivos les "duele" no poder enseñar a su alumnado Aragón, una comunidad "maravillosa", pero Pitarch asegura son conscientes de que esta suspensión es una lucha y "también una enseñanza".