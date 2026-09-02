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Política sanitaria

Los vecinos de La Cartuja Baja entregarán al Salud más de 740 quejas por el "deterioro" de la asistencia sanitaria

El barrio rural retoma su campaña de movilizaciones con la que denuncian que la "rotación constante" de profesionales y la "reducción" de los horarios de consulta "merman" la atención a los pacientes

Los vecinos de La Cartuja Baja protestan a las puertas del ambulatorio, a final de julio.

Los vecinos de La Cartuja Baja protestan a las puertas del ambulatorio, a final de julio. / Servicio Especial

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Cristina García

Zaragoza

Los vecinos del barrio zaragozano de La Cartuja Baja volverán a salir a la calle el lunes 7 de septiembre, cuando entregarán a la gerencia Única de Atención Primaria 744 formularios de quejas sobre el "deterioro de la asistencia sanitaria" que sufren "desde hace varios meses". Desde la asociación vecinal Jerónimo Zaporta ejemplifican esta degradación con la "rotación constante de profesionales" y la "reducción del horario" de las consultas, motivos por los que ya protestaron en julio, cuando criticaron que el consultorio tuvo que cerrar dos días.

Según explican, los vecinos solicitan que se garantice una presencia profesional médica a jornada completa de lunes a viernes y también una "estabilidad" en la atención. "Últimamente la consulta se realiza cada día por personal facultativo distinto, que se desplazan desde el centro de salud Torre Ramona y que a su vez tiene que reducir su propio horario de consulta para poder acudir a la de La Cartuja durante una parte de la mañana", critican. Según informan, la reducción se programa "según la disponibilidad del personal médico" del citado ambulatorio, y ponen de ejemplo que "del 18 de agosto al 11 de septiembre, el horario de consulta es de 8.15 a 11.00 horas".

Los vecinos sostienen que esta situación "merma" la atención sanitaria en La Cartuja Baja porque la rotación constante de profesionales y la insuficiencia de horas de atención "impiden un seguimiento correcto de las patologías de los pacientes, la revisión adecuada de tratamientos crónicos, retraso en diagnósticos, ajustes de medicación y la continuidad asistencial a la que tenemos derecho".

Desde la asociación vecinal critican que el Salud achaque la situación a la "escasez generalizada de médicos de familia". Aseguran que sufren "un deterioro progresivo de la asistencia cuyas consecuencias al final acaban recayendo en los usuarios, mientras las causas y las soluciones se localizan mucho más arriba, en instancias superiores. "Es allí donde debe haber una buena planificación y una dotación suficiente que evite que se produzcan estos problemas", sostienen.

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Los vecinos de La Cartuja Baja ya denunciaron el "deterioro" de la atención sanitaria en el barrio a final de julio, cuando se concentraron a las puertas del consultorio. Aquella protesta marcó el comienzo de una campaña de movilizaciones a la que darán continuidad este martes con la entrega de las más de 740 quejas.

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