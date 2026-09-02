Vuelve a la rutina con una suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con un 50% de descuento
Hasta el 15 de septiembre, aprovéchate de una oferta especial sobre la tarifa semestral
La vuelta a la rutina siempre es complicada, pero, ¿Qué mejor manera de hacerlo que con el mejor periodismo local, nacional e internacional? EL PERIÓDICO DE ARAGÓN te lo pone fácil. Desde hoy y hasta el 15 de septiembre puedes acceder a la suscripción de la versión impresa digital con un fantástico descuento del 50% en la suscripción trimestral.
Aprovecha esta ocasión única que te acerca a cualquiera de tus dispositvos una actualidad de calidad. No pierdas esta oportunidad porque la suscripción pasa de 55 euros a 27,50 euros en la edición impresa digital anual; y de 55 euros a 27,50 euros en la edición semestral. Es decir, un ahorro del 50% sobre la tarifa habitual.
Eso sí, tienes que darte prisa y formalizar la suscripción en este enlace. Este descuento solo estará disponible hasta el 15 de septiembre. Además, puedes cancelarla cuando quieras. Para cualquier duda te podemos ayudar también en el teléfono 976 700 473, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.
Aprovecha este regalo de vuelta al cole y ahorra la mitad de precio de la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
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