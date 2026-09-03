La Base Aérea de Zaragoza, sobre la visita anunciada en los últimos días: "Las plazas no las gestionamos nosotros"

La Base Áerea de Zaragoza se inauguró formalmente tras la creación de las primeras bases áereas militares españolas mediante el Real Decreto de marzo de 1920, aunque su primer aeródromo antecedente, conocido como El Palomar, abrió sus puertas el 21 de julio de 1930. Un acto que marcó un hito en su historia reciente fue la visita de Felipe VI, Rey de España, en mayo de 2015.

Así mismo, uno de los encuentros más multitudinarios tuvo lugar el 21 de mayo de 2016, cuando más de 50.000 personas asistieron a la jornada de puertas abiertas celebrada con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, coincidiendo con uno de los eventos aeronáuticos más relevantes del año, el NATO Tiger Meet 2016.

En qué consisten sus funciones

La base tiene como misión principal proporcionar los apoyos generales comunes necesarios para toda su actividad: vigilancia y seguridad, servicios aeronáuticos, contraincendios, sanidad, combustibles, automóviles y otros servicios esenciales. El jefe de la Base Aérea de Zaragoza, bajo la dependencia orgánica del Mando Aéreo General, es también el titular de la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Zaragoza, cuya demarcación incluye los aeropuertos de Zaragoza, Logroño-Agoncillo y Huesca-Pirineos.

La Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza ha emitido un comunicado a raíz de la información difundida en varios medios de comunicación sobre una supuesta jornada de puertas abiertas en la Base Aérea de Zaragoza. Ante la confusión que se ha generado con esas informaciones, la compañía se ha visto obligada a realizar algunas aclaraciones:

La visita que está prevista para el próximo 17 de septiembre, está organizada por la dirección del festival Open House, con un aforo máximo de 50 plazas. El requisito principal será realizar la inscripción individual en la página web del festival, openhousezaragoza.org. En su comunicado, la agrupación recalca que ni el Ejército del Aire y del Espacio ni la Base Aérea de Zaragoza participan en el proceso de adjudicación de plazas, y que, por tanto, no se trata de una jornada de puertas abiertas organizada por la base.

Las visitas organizadas por la Base son gratuitas

Además, insiten en que, “por motivos de seguridad y control de acceso, no se permitirá la entrada a la Base Aérea de Zaragoza a ninguna persona que no figure en el listado de visitantes previamente autorizado por la organización de Open House”. También recuerdan que todas las visitas organizadas por la agrupación son gratuitas, y que el Ejército del Aire y del Espacio, no cobra ningún importe por acceder o visitar sus instalaciones.

Avión A40M en la Base Aérea de Zaragoza / ARCHIVO / MINISTERIO DE DEFENSA

Por ello, cualquier coste asociado a la inscripción o participación en actividades organizadas por terceros no corresponden al Ejército del Aire y del Espacio. La agrupación ruega que esta información se tenga en cuenta “para evitar confusiones y malentendidos respecto a la naturaleza de esta actividad y a las condiciones de acceso a la Base Aérea de Zaragoza”.

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De este modo, quienes deseen visitar la Base Aérea de Zaragoza de manera gratuita tendrán que esperar a próximos anuncios oficiales, ya que la actividad del 17 de septiembre se encuentra a cargo de la organización del festival Open House.