Fiestas, música y comercio se dan cita en Calatayud del 4 al 8 de septiembre

Calatayud ya cuenta las horas para volver a vivir sus fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña, que se celebrarán del 4 al 8 de septiembre. Cinco días en los que la ciudad combinará tradición, música, cultura y propuestas para todos los públicos, en una programación que tendrá también como uno de sus puntos de encuentro el recinto ferial.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha puesto el acento en las personas que hacen posible la celebración y que contribuyen a construir la ciudad. También ha reconocido el trabajo de los concejales y de los equipos municipales implicados en la organización de estos días, con una mención especial a las áreas de Festejos, Ferias y Plaza de Toros, así como a la brigada municipal.

Conciertos y festejo taurino

La programación festiva contará con música en diferentes espacios de la ciudad. El recinto ferial será uno de los principales escenarios, con actuaciones cada noche de la Orquesta Alaska, La Guardia, Tako y Los 80 Musicales, además de sesiones de Dj.

A estas propuestas se sumarán espectáculos de zarzuela y flamenco y un tributo a Manolo Escobar con chocolatada para los mayores. La noche del sábado contará además con una de las novedades de este año, un espectáculo de drones que podrá contemplarse desde el recinto ferial.

Además, los festejos taurinos regresarán el domingo al Coso de Margarita con Diego Urdiales, Emilio de Justo y Aaron Palacio. La venta de entradas será de 17.00 a 20.00 horas, el mismo día del festejo desde las 11.00 horas ininterrumpidamente y de forma online en Bacantix y Servitoro.

Por su parte, las cuatro jóvenes bilbilitanas que representan a la juventud y sociedad bilbilitana en las fiestas son: Nerea Yolanda Calavia Garrido, Sonia Gregorio Nuño, Jara Portero Val y Maria Pablo Montañes. Eran propuestas por el Grupo Virgen de la Peña, el Club Ciclista Bilbilitano y el Club de Actividades Acuáticas como parte del rico tejido asociativo del que Calatayud puede sentirse orgulloso.

A partir de hoy y durante estas fiestas y ferias, las cuatro jóvenes participarán en los distintos actos como son la cabalgata y pregón, el homenaje a Pascual Marquina, la inauguración de la Feria de Muestras, la ofrenda de flores y el Rosario de Cristal, procesión que cuando el día 8 anochece recorre el centro de la ciudad. Es el Rosario de Cristal más antiguo de Aragón, con más de 200 faroles, y este año incorpora el farol-peana del ayuntamiento recientemente restaurado. Merece la pena contemplar esta manifestación cultural y de fe, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La música se abre paso para hacer bailar Calatayud / Servicio especial

Cuatro días de feria

Y, un año más, las fiestas patronales estarán acompañadas por la Feria de Muestras de Calatayud, que alcanza su 42 ª edición y reunirá durante cuatro días a 77 expositores. Entre las novedades y propuestas de esta edición destaca la presencia de 16 artesanos de la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual (Amata). La entidad acercará al público diferentes trabajos artesanales y organizará talleres y actividades gratuitas dirigidas tanto a adultos como a niños.

La oferta se completará en la zona exterior con la presencia de la Asociación Artística Mariano Rubio de Calatayud, cuyos integrantes mostrarán sus creaciones y participarán también en las actividades programadas.

Además, la gastronomía tendrá un espacio propio dentro de la feria, con diferentes actividades entre las que se incluyen catas de vino y chocolate, propuestas relacionadas con el aceite y degustaciones de tapas. La concejala delegada de Ferias, Mar López, ha destacado la implicación de los expositores y la trayectoria de una feria que continúa funcionando como punto de encuentro entre empresas y público.

Junto a los expositores de Calatayud y su entorno, la muestra contará con participantes procedentes de diferentes comunidades y provincias, entre ellas Teruel, Palencia, Valladolid, Ciudad Real, Bizkaia, La Rioja, Barcelona, Girona, Madrid, Cantabria, Zaragoza, Huesca, Toledo y Castellón.

Durante estos días, el recinto ferial volverá a sumar actividad a unas fiestas que convertirán Calatayud en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Una combinación de propuestas festivas, comerciales, artesanales y gastronómicas para el disfrute de todos.