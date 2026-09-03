CIRCE alcanza su proyecto 100 en Horizonte Europa y moviliza casi 912 millones de euros para innovación europea

El centro tecnológico CIRCE ha alcanzado el proyecto número 100 financiado por Horizonte Europa, el principal programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Este hito consolida la posición de CIRCE entre las entidades españolas más activas en captación de financiación competitiva europea y refuerza el papel de Aragón como territorio de referencia en el desarrollo de tecnologías para la transición energética, la digitalización y la descarbonización industrial.

Desde el inicio de Horizonte Europa en 2021, CIRCE ha participado en 100 proyectos europeos que han generado un retorno acumulado de 57,3 millones de euros, dentro de consorcios internacionales que suman 911,9 millones de euros de presupuesto total y 788,4 M€ de financiación europea. Además, el centro tecnológico ha liderado 27 de estas iniciativas, situándose entre las organizaciones con mayor capacidad para coordinar proyectos de innovación de alcance internacional.

"Alcanzar los 100 proyectos en Horizonte Europa demuestra que desde Aragón podemos impulsar soluciones tecnológicas capaces de responder a algunos de los grandes desafíos de Europa. Detrás de cada proyecto hay conocimiento, colaboración internacional y oportunidades para las empresas y la industria", destaca el director de Financiación y Transferencia de CIRCE, David Rodríguez.

La participación de CIRCE en Horizonte Europa ha contribuido a que 41 entidades aragonesas —22 de ellas empresas— formen parte de proyectos europeos de I+D+i, con 20,5M€ de financiación conjunta, de los que 10,85M€ han ido a parar a las empresas. Este efecto tractor ha permitido atraer inversión, generar actividad económica y conectar al ecosistema aragonés con las principales redes europeas de innovación.

GRIDFFIN, el proyecto número 100

El proyecto número 100 de CIRCE es GRID-Forming Technologies for Interoperable European Grids (GRIDFFIN). Se trata de una iniciativa coordinada por el propio centro tecnológico que abordará uno de los grandes desafíos del sistema eléctrico europeo: garantizar la estabilidad de la red frente a la creciente penetración de renovables y la electrificación de la demanda. De hecho, es el mismo problema técnico que estuvo detrás del apagón ibérico de abril de 2025: la pérdida de inercia y de fortaleza de cortocircuito en una red cada vez más dependiente de renovables.

Con un presupuesto de 12,35M€, una financiación europea cercana a los 10M€ y la participación de 29 socios de 11 países —entre ellos Hitachi Energy Power Conversion Solutions como socio industrial español—, GRIDFFIN desarrollará soluciones grid-forming clave para la estabilidad y resiliencia del sistema energético. El proyecto se validará en cuatro demostradores reales en Ucrania, Grecia, Italia y Turquía. El piloto ucraniano tiene una lectura propia: tecnología europea de estabilidad de red aplicada a un sistema eléctrico que opera bajo ataque.

Tecnologías que están transformando la industria

Uno de los principales valores de la participación de CIRCE en Horizonte Europa es su capacidad para convertir la investigación en soluciones con aplicación industrial, desde la electrificación de procesos y la producción de combustibles renovables hasta la valorización de emisiones de carbono o la digitalización de las infraestructuras energéticas.

Iniciativas como eLITHE ya demuestran tres hornos eléctricos en plantas reales, con un impacto potencial de más de 97.000 toneladas de CO₂ y 505 GWh de gas natural evitados al año por cada unidad sustituida. ALCHEMHY desarrolla procesos para producir amoniaco y metanol sin gas natural, con un receptor industrial ya identificado, UBE Corporation Europe. ZHYRON trabaja con ArcelorMittal para recuperar hierro y zinc de residuos siderúrgicos mediante hidrógeno renovable. Y CERNET transforma emisiones biogénicas en productos de alto valor añadido —desde cosmética hasta envases—, validados junto a Bodega Matarromera y la aragonesa Tecnopackaging.

A ellas se suman otras tecnologías llamadas a definir el futuro energético e industrial de Europa: SSTAR (transformadores de estado sólido), CAPTUS (conversión de emisiones industriales en vectores energéticos), ODYSSEV (electrónica de potencia embarcada para vehículo eléctrico), NEXTELAR (subestaciones digitales inteligentes) y SUNVIBE (inversores fotovoltaicos con capacidad grid-forming). Son ejemplos de cómo la colaboración entre centros de investigación y empresas permite acelerar la llegada de la innovación al mercado, mejorar la competitividad industrial y avanzar hacia una economía más sostenible.

Noticias relacionadas

"La transferencia tecnológica no se mide solo en un proyecto, se mide en si la empresa vuelve. Tenemos varios casos de empresas que han repetido colaboración con nosotros varias veces y han escalado su tecnología a nuevos sectores industriales. Esa es la prueba real de que lo que desarrollamos en estos proyectos tiene aplicación y futuro en la industria", añade Rodríguez.