El colegio de Peñaflor dice adiós al táper: "Parece que, después de tantos años, la cocina propia va a ser una realidad"

El curso comenzará con buenas noticias para el colegio de Peñaflor de Gállego (Zaragoza), en el que tras muchos años demandándolo podrán olvidarse del táper y hacer uso de su cocina in situ. La consejera de Educación, Carmen Susín, anunció en junio que este sería uno de los once centros que la inaugurarían en septiembre, y tanto la administración como la escuela confirman ahora que el martes 8, día de la vuelta al cole, los fogones empezarán a funcionar. No será la primera vez que lo harán: las familias se colaron en las instalaciones el pasado febrero para, en un acto reivindicativo, estrenarlas y denunciar que a pesar de estar construidas y equipadas, no podían emplearlas.

Según informan desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre estaban terminando de acondicionar la cocina propia "y recibiendo el equipamiento y menaje necesario". Desde el equipo directivo les trasladaron que estaban pendientes de concretar algunos aspectos administrativos y de gestión del servicio. Lo que sí está definida es la empresa de cáterin, que las familias indican que será Aramak.

Con este cambio, las familias dejarán de preparar tápers para sus hijos, una rutina adquirida hace más de quince años, cuando se estrenó el colegio, y de la que cada curso escolar estaban cansados. Por eso, una vez tuvieron la cocina in situ instalada, intensificaron las protestas y crearon, a principios de 2026, una cuenta de Instagram y otra de TikTok en la que denunciaron la falta de servicio de comedor. La siguiente acción fue "colarse" en las instalaciones para, sin el permiso de Educación y "bajo su responsabilidad", cocinar para más de 100 alumnos.

Días después de que las familias okuparan la cocina propia, desde el departamento de Educación, entonces liderado por Tomasa Hernández, se reunieron con la AFA y la alcaldesa de Peñaflor de Gállego y les propusieron implementar cáterin (línea fría) para lo que quedaba del curso. En la votación, la mayoría (61,5%) de madres y padres ratificaron su apuesta por utilizar su cocina propia y rechazaron la propuesta de la DGA por miedo a que la línea fría acabara convirtiéndose en una solución definitiva en lugar de ser provisional.

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"Parece que, después de tantos años, finalmente el comedor va a ser una realidad", celebran las familias, que respiran aliviadas al saber que olvidarán el táper. Además del de Peñaflor, la consejera Susín informó en junio de que otros diez centros tendrían con cocina in situ desde el curso que está por empezar: el Josefa Amar y Borbón, el Catalina de Aragón, el Galo Ponte y el Valdespartera I, en Zaragoza; el CEIP Monzón de Huesca, el colegio de Monreal del Campo y el de El Ensanche, de Teruel. Según informaron desde el departmaento, desde este colegio se suministrará comida caliente al Miguel Vallés y Pierres Vedel y al de Cella. A ello añadieron que los de Calamocha y Alcorisa recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya tienen instalaciones propias.