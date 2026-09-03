Cruce de acusaciones a costa de los incendios en Aragón: CHA impide una declaración institucional del PP y este acusa a Pueyo de una "utilización torticera" del tema

Chunta Aragonesista y PP han protagonizado este jueves el enésimo cruce de acusaciones entre ambas formaciones en las Cortes de Aragón. Esta vez ha sido a costa de los incendios en la comunidad. De inicio, el grupo parlamentario de CHA ha impedido que salga adelante una declaración institucional sobre incendios propuesta por el PP al entender que supone un "homenaje" y "certificar políticamente que todo ha funcionado muy bien", en referencia a la gestión de la emergencia por parte del Gobierno de Jorge Azcón.

Así lo ha manifestado el portavoz de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, en la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara este jueves, donde ha compartido que es necesaria una muestra de duelo, reconocimiento y solidaridad con los afectados por el fuego, pero ha considerado que la propuesta de los populares hace "una valoración muy positiva de la coordinación y cooperación entre administraciones públicas que CHA no puede asumir de ningún modo".

"Una cuestión es homenajear y agradecer a quienes estuvieron combatiendo los incendios y otra muy distinta utilizar ese homenaje para certificar políticamente en las Cortes de Aragón, mediante una declaración institucional, que todo ha funcionado muy bien", señala el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón. En palabras de Pueyo, "la realidad del territorio contradice ese relato", con pueblos con problemas de abastecimiento de agua potable, alcaldes y alcaldesas que reclaman instrucciones claras sobre la recuperación y las ayudas, que se personan en la causa judicial abierta y pequeños negocios que han visto cómo una parte fundamental de su temporada se hundía por las cancelaciones turísticas, cierres, salidas anticipadas y la pérdida de visitantes.

Ha considerado, además, "imprescindible" evitar "una segunda catástrofe económica y social" en las zonas afectadas y, a su juicio, la recuperación debe partir de reconocer qué ha fallado y de escuchar a quienes viven en el territorio durante todo el año: "Es necesario reforzar los dispositivos y las condiciones de quienes trabajan en prevención y extinción, actuar sobre los entornos de los núcleos habitados, las pistas forestales, los márgenes de las carreteras y las zonas estratégicas, garantizar el agua potable y los servicios básicos, compensar con rapidez los gastos asumidos durante la emergencia y aprobar medidas económicas que permitan sostener el empleo y la actividad".

"Miente descaradamente"

Poco después, ha comparecido la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, quien ha acusado a Pueyo de realizar una "utilización mezquina y torticera" de los incendios que han afectado a Aragón durante este verano y le ha exigido que "deje de mentir, de engañar a los aragoneses y de hacer una utilización política" de una situación que ha afectado a miles de personas.

"El señor Pueyo miente, y además lo hace descaradamente", ha asegurado la portavoz popular, quien ha insistido en que en el texto "se reconocía la labor de agricultores, ganaderos, tractoristas, vecinos, alcaldes y concejales que han trabajado sobre el terreno, además de poner en valor la coordinación entre el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, las Fuerzas Armadas, las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos".

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La portavoz del PP ha reprochado a Pueyo que acudiera a la Junta de Portavoces con la intención de "reventarla", en lugar de contribuir a buscar soluciones para los aragoneses afectados. "Al señor Pueyo no le importa Aragón, no le importan los aragoneses, no le importan los incendios ni las ayudas; le importa el señor Pueyo", ha sentenciado. Marín ha lamentado que, en lugar de defender a Aragón y reconocer el trabajo realizado durante los incendios, el líder de CHA "pisotee" los intereses de los aragoneses utilizando políticamente los incendios que "tanto daño" han hecho a Aragón y ha señalado que, "de alguien que no apoya a Ceuta ni a los ceutíes y que se alinea con un partido llamado Puyalón de Cuchas, que está de la mano de ETA, ya no nos extraña nada".