El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón

Pamesa, la compañía cerámica de Juan Roig, el magnate valenciano también dueño de la cadena de supermercados Mercadona, se expande en el sector de las arcillas de Teruel, donde capta casi la mitad de los minerales que después transforma en su fábrica de Castellón. La firma, que explota al menos seis canteras en el entorno del Bajo Aragón desde su aterrizaje en el territorio en el año 2018, acaba de lograr un permiso ambiental que llevaba 30 años paralizado en el Gobierno de Aragón, por lo que está cerca de desencallar la apertura de una mina de unas 34,8 hectáreas entre los términos municipales de Seno y Berge.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) acaba de dar luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental de la solicitud de Concesión de Explotación Derivada del Permiso de Investigación de la cantera San Pedro, donde encontró una superficie apta para la extracción de arcillas blancas después de explorar un área de cerca de 280 hectáreas a principios de siglo. Una de las mercantiles que ahora integran el emporio arcillero de Roig, Todarcilla SL, adquirió entonces la empresa Graycam SA, que poseía los derechos sobre las cuadrículas mineras en las que se ubica la cantera en 1994 como resultado de un concurso minero. Sin embargo, la desestimación de los proyectos de restauración hicieron desistir a la promotora hasta que Pamesa adquirió en 2021 la totalidad del grupo Azuliber. Dos años después, reactivaron la tramitación de los permisos.

Para la mina San Pedro, Pamesa estima una vida útil de la cantera de 30 años, donde la producción anual bruta varía en función del año de explotación. La extracción está diseñada en 14 fases durante las cuales se ejecutará una minería de transferencia a cielo abierto, siendo la fase 9 la de máxima producción. Pamesa espera extraer un volumen de cuatro millones de metros cúbicos de arcillas de esta explotación.

Por otro lado, el grupo cerámico ha logrado recientemente el aval ambiental del Inaga para la ampliación de la cantera Graderas II (entre Castellote y Seno), lo que le permitirá ampliar la superficie de trabajos en 19,36 hectáreas, aunque la tramitación legal todavía le queda un largo recorrido hasta lograr los permiso de explotación.

La compañía valenciana cuenta con permisos de investigación o explotación en más de 840 hectáreas en el entorno del Bajo Aragón, según ha contabilizado este diario de los distintos estudios en tramitación que el conglomerado arcillero de Juan Roig (a través de la propia Pamesa Cerámica o de la mercantil Todarcilla SL) tiene en los distintos organismos aragoneses. Hace menos de un año, Pamesa logró la autorización para explotar una cantera de gran tamaño, denominada Pilón, ubicada entre Seno, Castellote y Mas de las Matas, donde ya puede realizar trabajos extractivos en una superficie de 234,9 hectáreas. Sin embargo, los planes de la compañía pasan por asegurarse el suministro en el largo plazo, por lo que solicitó en mayo de este año el aval del Gobierno aragonés para ampliar la superficie de explotación en otras 64,7 hectáreas.

Del mismo modo, la firma valenciana ha pedido permisos para explorar 12,6 hectáreas en la mina Valdecastillo (Berge, Castellote y Seno), donde cuenta con permisos de explotación para 22,5 hectáreas y una ampliación previa ya autorizada, de la que no hay registros del tamaño. Y a este recuento habría que sumar los permisos de investigación que la mercantil Todarcilla tiene concedidos en la cantera Valdestrada sobre una superficie de unas 231 hectáreas.

La principal explotación que el grupo Pamesa tiene en Teruel se ubica, no obstante, en Estercuel, donde cuenta con la mina Elena, que suma permisos de explotación en un área de 80 hectáreas. Además, la firma cuenta con una explotación minera en Galve, aunque esta es relativa a arcillas rojas y arenas feldespáticas.