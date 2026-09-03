Emotivo adiós en Zaragoza a Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón

Más de 300 personas han dado su último adiós a Arturo Aliaga (Jaulín, 1955- Zaragoza, 2026) en la Iglesia Parroquial de Santa Rita de Casia, en el zaragozano Camino de las Torres. El político aragonés falleció este miércoles, a los 70 años, víctima de un cáncer después de varios años luchando contra distintos problemas de salud.

Su huella en la política aragonesa, en el sector empresarial e industrial de la comunidad autónoma, quedará en el recuerdo de quienes hoy le despiden tras una trayectoria de servicio público y un legado plagado de proyectos, como Walqa, Motorland o la apuesta por el hidrógeno verde y las energías renovables.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, los expresidentes Luisa Fernanda Rudi y Marcelino Iglesias, así como multitud de representantes políticos del PP y el PSOE, así como del empresariado aragonés, se han dado cita en el templo para despedir al político que más veces ha sido consejero de Industria en Aragón, y quien ejerció en más gobiernos de distinto signo, tanto del PP como del PSOE. "Arturo Aliaga fue un servidor público, una persona que se preocupó denodadamente por trabajar por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses", ha ensalzado Azcón a su llegada.

En imágenes | Sentida despedida a Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón / Pablo Ibáñez

Figuras destacadas del empresariado aragonés como José Luis Rodrigo (Ibercaja), Alfonso Solans, Jesús Morte, o el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier y el expresidente de Cepyme, Aurelio Lopez de Hita no han faltado al funeral para acompañar a su viuda, Asun, sus hijos, nietos, familiares y amigos en estos momentos difíciles.

Después de la ruptura con el partido de su vida, no ha habido representantes de la actual dirección del PAR en esta despedida, como su presidente, Alberto Izquierdo, ni su expresidente José Ángel Biel. Sí que han participado representantes históricos del PAR, que ahora están fuera, como Carmen Herrero, o miembros del PAR en Teruel, como Rafael Samper o Juan Ciércoles. Varios consejeros del gobierno cuatripartito, como Pilar Ventura, Sira Repollés o Carlos Pérez Anadón, y quienes formaron parte del grupo parlamentario y se convirtieron en su núcleo duro en los tiempos de ruptura con el partido, Esther Peirat y Jesús Guerrero, han estado también en este último adiós. Como la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

Lágrimas, flores y silencio respetuosos han protagonizado una ceremonia religiosa en la que se ha velado por su descanso, recordando la importancia social y política de su figura, así como unos valores humanos y cristianos que no se han pasado por alto en este último homenaje.

Aliaga, devoto de la Virgen del Pilar, ha recibido el último adiós de sus seres queridos en una iglesia llena. El sacerdote ha cerrado la misa pidiendo que al menos uno de sus nietos sienta esa misma vocación de servicio público. “Necesitamos servidores públicos como él, honestos, competentes y apasionados”, ha concluido.

Arturo Aliaga hijo se ha encargado de agradecer desde el altar todas las muestras de cariño que han recibido en estas horas desde el fallecimiento de su padre. Un sonoro aplauso ha puesto fin a la ceremonia