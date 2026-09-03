La exposición 'YoLoVí2025' reúne en Zaragoza la mirada de los fotoperiodistas aragoneses sobre el último año

La Sala 4º Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza acoge desde este jueves la exposición YoLoVí2025, una selección del trabajo realizado durante el pasado año por los fotógrafos y fotógrafas de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón. La muestra, que ha sido inaugurada por la diputada responsable de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, reúne fotografías realizadas en Zaragoza, Huesca y Teruel, junto a imágenes captadas en otros puntos de España y en distintos países, entre ellos Líbano, Siria, Afganistán, Ghana y Colombia.

YoLoVí2025 propone recorrer el año a través de la mirada de quienes estuvieron allí para contarlo. Son fotografías que documentan acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos, pero también escenas de la vida cotidiana y pequeñas historias que, sin ocupar necesariamente los grandes titulares, forman parte de la memoria de nuestro tiempo.

Algunas de las fotografías expuestas en la muestra. / JAIME GALINDO

La exposición refleja la diversidad de miradas y estilos que conviven dentro del fotoperiodismo aragonés. Cada fotografía es el resultado de una decisión personal y profesional: dónde situarse, qué instante elegir y cómo construir, a través de un encuadre, el relato de aquello que sucede.

Desde la realidad más cercana hasta conflictos y acontecimientos internacionales, las imágenes de YoLoVí2025 muestran la amplitud del trabajo de los fotoperiodistas aragoneses y su capacidad para desplazarse allí donde está la noticia. La exposición reivindica, además, el papel de la fotografía de prensa como documento y memoria colectiva. Cuando la actualidad desaparece de las portadas y las imágenes dejan de circular, permanecen aquellas fotografías capaces de explicar qué ocurrió y cómo era nuestro mundo en un determinado momento.

Varios fotoperiodistas, este jueves, durante la inauguración de la muestra en la DPZ. / EL PERIÓDICO

Con YoLoVí2025, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón quiere poner en valor el trabajo de sus asociados y asociadas y reivindicar la importancia de un periodismo visual realizado desde la proximidad, el conocimiento y la responsabilidad profesional.

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La exposición puede visitarse con entrada libre en la Sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza (Coso, 40) del 3 al 30 de septiembre de 2026 en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 de martes a sábado y de 11.00 a 14.00 los domingos. Los lunes y festivos la sala permanece cerrada.