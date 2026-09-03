El Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza acuerdan integrar a los bomberos de la DPZ en la futura Agencia de Emergencias de Aragón

El Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza han alcanzado un principio de acuerdo para que los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la DPZ se integren en la futura Agencia de Emergencias de Aragón, el organismo que coordinará bajo una dirección única los diferentes servicios de emergencias de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo supone un paso importante en la construcción de un modelo de emergencias más coordinado e integrado, capaz de mejorar la respuesta ante incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y cualquier otra situación que requiera la actuación conjunta de distintos operativos.

Uno de los pilares de la futura Agencia será el ente que permitirá integrar a los diferentes cuerpos de bomberos profesionales que operan en Aragón. Su configuración definitiva y la fórmula jurídica más adecuada serán objeto de desarrollo y acuerdo entre las administraciones implicadas en las próximas fases del proyecto.

El objetivo es reforzar las capacidades de los servicios de bomberos, mejorar la coordinación entre todos los recursos disponibles y facilitar una planificación conjunta de los medios humanos y materiales. Esta integración permitirá además una actuación más coordinada con el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (INFOAR), con los servicios de Protección Civil y con la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

El principio de acuerdo se ha cerrado esta mañana durante una reunión mantenida por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el diputado delegado del SPEI de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar.

El Gobierno de Aragón mantiene también conversaciones con las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel con el objetivo de que sus respectivos servicios de bomberos puedan incorporarse igualmente al futuro sistema, avanzando así hacia un modelo autonómico que permita una respuesta más eficaz y homogénea en todo el territorio.

Además de favorecer una coordinación operativa más eficaz y la homogeneización de procedimientos, el futuro modelo permitirá sumar recursos y reforzar progresivamente los medios disponibles. A las aportaciones que actualmente realizan las distintas administraciones para el sostenimiento de sus respectivos servicios podrán añadirse las inversiones y recursos que se acuerden en el marco de la nueva estructura.

La futura fórmula facilitará asimismo la incorporación de aquellas entidades locales que puedan requerir soluciones compartidas para garantizar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios.

Tras el principio de acuerdo alcanzado hoy, técnicos del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza continuarán trabajando a partir de la próxima semana para concretar los aspectos pendientes y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Ambas partes han compartido además la necesidad de continuar fortaleciendo el operativo de INFOAR, mejorando progresivamente sus medios humanos y materiales y avanzando en la adecuación y modernización de sus bases.

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Paralelamente, ambas administraciones mantienen abiertos los procesos de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores del SPEI y de INFOAR. El desarrollo del futuro modelo se realizará respetando dichos procesos y el marco legal que resulte de aplicación.