El Gobierno extiende el plazo para alegar contra el decreto que criba los centros de datos

El Gobierno central ha concedido una semana adicional para presentar alegaciones al real decreto que busca hacer una criba masiva en el sector de los centros de datos. Los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía publicaron de forma simultánea el 27 de agosto el proyecto de real decreto con los nuevos requisito para instalar estos complejos tecnológicos. Al tramitarlo por el procedimiento de urgencia, el periodo de alegaciones solo quedaba abierto por siete días, algo que provocó un enfado mayúsculo en el sector, donde hablaban de una normativa impulsada con "agostidad y alevosía" para encontrar la menor oposición posible.

Los promotores de centros de datos y los gobiernos autonómicos que, como el de Aragón, han mostrado una fuerte oposición al texto, podrán plantear sus argumentaciones hasta el jueves 10. De hecho, la patronal de las eléctricas, Aelec, que aglutina los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, ha unido fuerzas a la asociación española de centros de datos, Spain DC, para alegar contra el borrador del real decreto. “España necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda. Si queremos electrificar nuestra economía, aumentar la utilización de las renovables y reforzar nuestra autonomía energética, debemos facilitar la incorporación de nuevos consumos, no dificultarla”, ha advertido Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec. “El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce al resultado contrario”.

“Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que además no se sabe si van a poder cumplir”, contrapone la presidenta de la patronal de las eléctricas. “La función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica; la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables, menos emisiones y mayor eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto. Sería más deseable que los consumidores tuvieran incentivos para ser flexibles”, apunta.

La normativa propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, básicamente, pone coto a la expansión desenfrenada de los data centers, un sector que había encontrado su particular paraíso en Aragón, donde hay 30 infraestructuras planteadas de 11 multinacionales o fondos de inversión distintos. Sin embargo, cambia las reglas del juego a mitad de la partida, ya que plantea unas exigencias energéticas que, tal y como está planteada de forma inicial, obligarán a modificar proyectos ya maduros, entre otras cuestiones.

Los detalles del proyecto de real decreto, cuyo texto íntegro se publicó el pasado jueves, causaron un enorme revuelo en el seno de las multinacionales tecnológicas y de la patronal que agrupa sus intereses, SpainDC. La Asociación Española de Centros de Datos aseguró en un comunicado a principios de esta semana que, de no haber "cambios sustanciales" en el texto, el real decreto "puede comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad de España frente a otros mercados europeos".

El Gobierno exigirá, por ejemplo, que un 80% del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de fuentes renovables y que justifique un consumo correlacionado con la generación verde hora por hora. Además, los citados parques deberán haberse conectado a la red, como mucho, un año y medio (18 meses) antes de la puesta en marcha del data center, lo que obligará a los promotores tecnológicos a apoyar la construcción de nuevos parques de energía verde o a firmar acuerdos de compraventa con proyectos recientes, algo complejo, dado que la tramitación de las instalaciones de energía renovable depende de organismos muy distintos, y cada cual lleva sus tiempos.