Integra celebra en Zaragoza sus 40 años como una de las consultoras tecnológicas más importantes del país

Integra Tecnología ha celebrado hoy su 40 aniversario con una gala en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en Zaragoza, que ha reunido a representantes del ámbito institucional y empresarial, clientes, colaboradores, profesionales y amigos de la compañía para recorrer cuatro décadas de transformación, crecimiento e innovación.

El encuentro ha servido para recordar los orígenes de una empresa que nació en Calatayud en 1986 como Izquierdo Informática y que actualmente cuenta con más de 1.000 profesionales, manteniendo sus raíces aragonesas y su carácter de empresa familiar al tiempo que ha ampliado su actividad, capacidades y presencia.

La gala ha contado con la participación de representantes del ámbito empresarial e institucional, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de Ibercaja, Víctor Iglesias; el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero; el vicepresidente de Santander España, Manuel Cendoya; el CEO de Integra, Félix Gil; y el presidente de Integra, Carlos Pascual.

Con una puesta en escena inspirada en los viajes en el tiempo y la evolución de la tecnología, la gala ha conectado los primeros años de la informática con los grandes retos tecnológicos actuales.

Durante su intervención, Félix Gil, CEO de Integra Tecnología, ha repasado cinco claves que explican la evolución de la compañía: la capacidad de anticiparse a los cambios, el valor de los compañeros de viaje, la innovación y la diversificación, una cultura centrada en las personas y la voluntad de construir un legado para las próximas generaciones.

La compañía ha recordado que sus orígenes estuvieron ligados a la formación y a la incorporación de la informática en las empresas. A partir de ahí fue ampliando sus capacidades y áreas de conocimiento hasta convertirse en una organización que trabaja actualmente con más de 3.000 clientes y mantiene alianzas con fabricantes tecnológicos, universidades, instituciones y asociaciones empresariales.

En imágenes I Integra Tecnológica celebra sus 40 años de historia / PABLO IBÁÑEZ

Mirar al futuro desde Aragón

La celebración también ha servido para poner la mirada en los próximos años de la tecnológica. Entre los proyectos que marcan esta nueva etapa se encuentran la reciente creación de la Fundación ViCOR, orientada a generar oportunidades a través de la formación, la tecnología y el conocimiento, y el futuro edificio corporativo de Integra en el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta.

La gala ha incluido además una conversación entre Carlos Pascual, presidente de Integra, y Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, en formato late night. Durante este espacio se han repasado algunos de los momentos y decisiones que han marcado la evolución de Integra, desde sus orígenes y la capacidad de anticiparse a los cambios hasta su crecimiento, diversificación y profesionalización.

El acto ha combinado las intervenciones institucionales y empresariales con inteligencia artificial, humor, magia y recursos audiovisuales, construyendo un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de Integra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sido el encargado de cerrar el bloque de intervenciones de una celebración que ha querido poner de relieve la vinculación de Integra con Aragón desde su nacimiento.

La gala ha concluido con un homenaje colectivo a todas las personas que han formado parte del proyecto durante estas cuatro décadas: profesionales, clientes, familias, colaboradores e instituciones.

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Cuarenta años después de sus primeros pasos en Calatayud, Integra afronta así una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo, innovando y generando oportunidades.