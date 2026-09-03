Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: "La situación está muy mal"

El nombre de Nayim es uno de los más importantes para la historia deportiva de Zaragoza. El ceutí escribió una de las páginas más recordadas para el Real Zaragoza el 10 de mayo de 1995, cuando marcó desde casi el centro del campo un gol que le dio al equipo zaragocista la Recopa de Europa frente al Arsenal. Aquel disparo en el último minuto de la prórroga convirtió al jugador en una leyenda para el zaragocismo, creando un vínculo que hoy en día sigue presente en las calles de la ciudad.

Ahora, casi tres décadas después, Nayim vuelve a poner voz a una situación muy diferente como es la de la crisis migratoria que se está viviendo en su tierra natal, Ceuta. El exfutbolista describe con preocupación el escenario que atraviesa la ciudad, y reconoce que recuperar la normalidad todavía parece lejano: "La situación está muy mal, con todavía muchísimas personas deambulando por las calles de Ceuta, sobre todo, por la zona periférica de la ciudad, que es una de las más afectadas. El avance es muy lento". El histórico del Real Zaragoza señala que "a pesar de que las autoridades están intentando reunir a todos los migrantes en un mismo lugar", el proceso va a ser largo. "Va a tardar en volver la normalidad", asegura.

La incertidumbre también empieza a pesar cada vez más entre los vecinos. Nayim apunta directamente a la preocupación por los próximos días, especialmente ante la inminente vuelta a las aulas: "Cada vez aumenta más el nerviosismo de toda la población, y más ahora con la vuelta de los colegios en apenas unos días". El ambiente que describe está muy lejos de la tranquilidad habitual de la ciudad.

La presencia de militares y cuerpos de seguridad se ha convertido en una imagen cotidiana en las calles de Ceuta y, para muchos ciudadanos, en un recordatorio constante de la situación que atraviesan. "Es sobrecogedor ver cómo hay militares desplegados por cada calle, supermercado o bar. Da muchísima angustia", relata.

Nayim, en una imagen reciente en Ceuta. / EFE / Rafael Peña

Ese miedo, según Nayim, ha terminado condicionando la vida diaria de los ceutíes: "Nos han quitado la libertad a todos los ceutíes. Las mujeres tienen que ir constantemente acompañadas y los niños apenas pueden salir a la calle". Para el exjugador, la sensación de seguridad que existía antes de este suceso desapareció de forma repentina. "Hay mucho miedo, perdimos toda la seguridad y libertad de la noche a la mañana y no sabemos cuándo va a volver", afirma.

La preocupación aumenta porque la situación parece lejos de resolverse, y el ceutí considera que el escenario actual resulta difícil de mantener durante mucho tiempo. "Parece que la situación se va a alargar mucho. Es insostenible vivir así en tu ciudad o ver todo lo que está pasando, estamos sufriendo mucho todos los ciudadanos", expresa. Por encima de cualquier petición, Nayim reclama que se encuentre cuanto antes una salida que permita a los vecinos recuperar a su vida cotidiana: "Solamente pedimos que se busque una solución lo antes posible para poder volver a la vida que se conocía antes".

El exzaragocista confía en que lo ocurrido sirva para evitar que una situación similar vuelva a producirse: "Ojalá sirva como un punto de inflexión para que nada similar vuelva a pasar". La experiencia considera, debe servir para mejorar la preparación ante posibles escenarios futuros, pero sin convertir el miedo en parte de la vida de los ceutíes. "Podemos estar más preparados, pero no podemos vivir con temor", concluye.

El hombre que un día hizo saltar de alegría a toda Zaragoza, habla ahora desde la dura realidad que afronta su ciudad natal, Ceuta. Tratando de poner el foco esta vez en la incertidumbre que vive una ciudad, que según relata, solo quiere recuperar algo tan sencillo como la normalidad.