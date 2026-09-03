Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

La promotora Único Homes ha anunciado este lunes su intención de dar el salto a Zaragoza y ha anunciado que ha elegido la ciudad como su próximo foco de crecimiento, con el lanzamiento de Lagos Miralbueno, su primera promoción en la capital aragonesa. El proyecto, que se desarrollará en régimen de cooperativa y contempla una inversión de 42 millones de euros, contará con 112 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios en Miralbueno, una de las zonas residenciales con mayor proyección de la ciudad. La promotora no prevé detenerse aquí: ya estudia nuevas oportunidades para ampliar su cartera en Zaragoza a corto y medio plazo.

Este desembarco se enmarca en la estrategia de expansión de Único Homes, que gestiona actualmente más de 1.700 viviendas y 28 promociones activas por un valor superior a los 650 millones de euros, con especial presencia hasta ahora en el sureste de Madrid. Zaragoza se convierte así en una de las nuevas plazas estratégicas de la compañía, que refuerza con este proyecto su apuesta por el modelo cooperativo como fórmula de acceso a la vivienda.

“Llevábamos tiempo queriendo estar en Zaragoza. Es una ciudad que lleva años consolidando su posición, con una enorme capacidad para atraer inversión, generar actividad y, sobre todo, ofrecer calidad de vida. Hay una demanda real de familias que buscan una alternativa a la promoción tradicional, con un proyecto colectivo, transparente y pensado para el largo plazo. Lagos Miralbueno es el punto de partida, aunque ya estamos analizando nuevas operaciones en la ciudad que esperamos poder anunciar en los próximos meses”, ha señalado el CEO de Único Homes, Javier del Pozo.

El proyecto supone una inversión de 42 millones de euros y contempla 112 viviendas. / El Periódico de Aragón

Según han explicado, Lagos Miralbueno ofrecerá distintas tipologías, entre ellas viviendas con terraza y áticos, todas ellas con plaza de garaje y trastero. El proyecto pondrá especial atención en sus zonas comunes, concebidas como una extensión de las propias viviendas. El residencial dispondrá de piscina, gimnasio, sala social, sala de juegos infantil, parque infantil y pista de pickleball, con espacios destinados tanto al ocio como al bienestar y la convivencia.

La promoción estará situada en Miralbueno, un entorno de marcado carácter residencial y familiar que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo. La zona cuenta con servicios, espacios verdes y buenas comunicaciones con el centro de Zaragoza, la estación de Zaragoza-Delicias, el aeropuerto y los principales ejes viarios de la ciudad. La comercialización de Lagos Miralbueno comienza este mismo mes de septiembre con precios desde 292.000 euros, y su entrega está prevista para 2029.

Único Homes es una promotora especializada en el desarrollo y gestión de proyectos residenciales en régimen de cooperativa. Con más de 1.700 viviendas gestionadas, 28 promociones activas y más de 650 millones de euros en gestión, la compañía destaca por su solidez, su vocación de servicio y su compromiso con un modelo de promoción transparente, eficiente y centrado en las personas. Su enfoque abarca desde la búsqueda del suelo hasta la entrega de las viviendas, con especial presencia en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid y otras grandes capitales del país.