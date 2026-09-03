Nervios e ilusión en el primer día de los nuevos alumnos de la Universidad de Zaragoza: "No sabíamos cómo podía ser"

La llegada a la universidad supone para muchos jóvenes el inicio de una etapa marcada por la ilusión, pero también por las dudas y el nerviosismo. Durante las primeras jornadas de contacto con la Universidad de Zaragoza, los nuevos estudiantes han comenzado a familiarizarse con sus compañeros, las instalaciones y el funcionamiento de los estudios que desarrollarán durante los próximos años.

Gloria y Violeta, que van a cursar el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, reconocen que afrontaban este primer día con cierta inquietud: "Al principio estábamos un poco nerviosas, ya que no sabíamos con quién íbamos a ir a clase o cómo podía ser esto". Sin embargo, el encuentro con sus nuevos compañeros les ha permitido superar esas primeras dudas y crear un grupo de la misma zona de Zaragoza en apenas unas horas. "Hemos podido juntarnos y estamos bastante a gusto. Hemos tenido mucha suerte", contaban.

Estudiantes del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante la jornada de bienvenida / Pablo Ibáñez

La posibilidad de compartir los primeros momentos con personas con las que tienen algo en común ha facilitado su adaptación y ha reducido parte de la incertidumbre propia del comienzo de curso. A pesar de la emoción por iniciar los estudios, las dos jóvenes admiten que todavía afrontan el futuro con una mezcla de ilusión y respeto: "A ver qué nos espera estos cuatro años". Violeta añade que encara la nueva etapa con "un poco de miedo", aunque con la determinación de "seguir adelante con todo".

La misma combinación de ganas y nervios se repite entre otros estudiantes de nuevo ingreso. Ariadna, que también estudiará Relaciones Laborales, valora positivamente la jornada de bienvenida: "Nos han estado contando muchas cosas, te entran cada vez más ganas". Para ella, la oportunidad de conocer toda esta información antes del inicio de las clases resulta fundamental para hacerse a la universidad y preparar ese salto tras el bachillerato. "Lo afronto con muchos nervios", son palabras que reflejan el estado de ánimo de buena parte del alumnado que se incorpora a la vida universitaria, con entusiasmo pero temor ante un sistema desconocido.

En este proceso de adaptación, la figura de los mentores desempeña un papel esencial. Se trata de estudiantes de cursos superiores que acompañan a los recién llegados y les ayudan a comprender las dinámicas de la universidad: "Tenemos como papel ayudar y guiar a los alumnos de primero para que el coche de entrar en la universidad no sea tan brusco", explica Niobe, una de las mentoras del Grado de Medicina.

Niobe, alumna de tercer año del grado en Medicina que ejerce como mentora / Pablo Ibáñez

El cambio respecto al instituto puede resultar significativo, ya que los nuevos alumnos deben familiarizarse con conceptos nuevos o aprender a organizarse en un entorno con mayor autonomía. Por ello, los mentores se convierten en una referencia cercana a la que pueden acudir cuando les surgen dudas.

Plazas de nuevo ingreso

Para el curso 2026-2027, la Universidad de Zaragoza ha ofertado más de 6.000 plazas para nuevos alumnos, repartidas en los más de 50 grados. Las principales novedades son la implantación del grado de Medicina en Teruel, con 45 plazas nuevas, y la creación del nuevo grado en International Business en Zaragoza, con 75 plazas, que reduce la oferta de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la capital a 325 plazas. También se han ampliado las plazas en gestión y Administración Pública en Huesca alcanzando las 65 en total, seguida de Estudios en Arquitectura con 75 e Ingeniería Mecatrónica con 60. Aun así, el campus de Zaragoza concentra la mayor parte de la oferta, seguido por Huesca, Teruel y La Almunia.

En términos de ocupación, la Universidad de Zaragoza comienza el curso con más del 93% de sus plazas de nuevo ingreso cubiertas, quedando 492 vacantes libres. La institución espera alcanzar una ocupación final del 95% tras los últimos llamamientos realizados a finales de agosto y principios de septiembre, para cubrir las plazas de matriculación directa en titulaciones como Historia, Lenguas Modernas o Bellas Artes.